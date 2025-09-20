 Scontro mortale tra un'auto e un bus nel Siracusano: morta 45enne
Scontro mortale tra un’auto e un bus nel Siracusano: morta 45enne

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale
SIRACUSA – Incidente mortale questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Noto-Pachino, nel Siracusano. All’altezza dello svincolo per Vendicari si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un autovettura.

Vittima una 45enne, che era a bordo di una Toyota Yaris. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus. Su disposizione della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

I carabinieri intervenuti per i rilievi stanno raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

