La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

SIRACUSA – Incidente mortale questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Noto-Pachino, nel Siracusano. All’altezza dello svincolo per Vendicari si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un autovettura.

Vittima una 45enne, che era a bordo di una Toyota Yaris. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus. Su disposizione della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

I carabinieri intervenuti per i rilievi stanno raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

