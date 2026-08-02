In località Colli sul Velino

Cinque morti e 27 feriti,. di cui tre in gravi condizioni: è pesantissimo il bilancio di un incidente avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l’Umbria.

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L’incidente ha coinvolto un pullman, due macchine e un camper. Sul posto 118 e le forze di polizia per i soccorsi. Lo scontro si è verificato all’uscita della galleria di Greccio.

L’impatto iniziale ha coinvolto il camper che procedeva in direzione Terni e il pullman che viaggiava sulla corsia opposta, verso Rieti. Una prima vettura non sarebbe poi riuscire ad evitare l’impatto e a catena sono state coinvolte le altre.