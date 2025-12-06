 Scontro fra scooter e auto: un morto a Firenze
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Scontro fra scooter e auto: un morto a Firenze

La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Incidente mortale a Firenze. Vittima un 58enne a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, residente a Firenze, era alla guida del mezzo a due ruote diretto verso via Gordigiani, quando per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo, finendo sull’altra corsia di marcia. L’impatto con la vettura che stava arrivando dalla direzione opposta è stato fatale. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa da viale Corsica e via Gordigiani.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI