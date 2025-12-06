La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta

Incidente mortale a Firenze. Vittima un 58enne a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, residente a Firenze, era alla guida del mezzo a due ruote diretto verso via Gordigiani, quando per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo, finendo sull’altra corsia di marcia. L’impatto con la vettura che stava arrivando dalla direzione opposta è stato fatale. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa da viale Corsica e via Gordigiani.