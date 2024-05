La piccola era sulla vettura guidata dalla nonna

CLUSONE (BERGAMO) – Nella serata di ieri, martedì 7 maggio, si è verificato un grave incidente sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone, in provincia di Bergamo. Nello scontro, che ha coinvolto due vetture, ha perso la vita una bimba di 8 anni, mentre il fratello di 9 ha riportato la frattura del femore.

La piccola, secondo una prima ricostruzione, viaggiava su una vettura guidata dalla nonna 70enne e il fratello, ed è morta sul colpo. Lo scontro si è verificato intorno alle 23.

La macchina guidata dalla donna si è scontrata con una Bmw che viaggiava in direzione opposta. I due occupanti sono rimasti gravemente feriti, mentre anche per la 70enne si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto il 118 ha inviato due elicotteri e quattro ambulanze. I rilievi sono affidati ai carabinieri e saranno loro a stabilire le responsabilità dell’accaduto.