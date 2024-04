In quattro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso

ROMA – Un terribile incidente fra due autobus a Roma, all’incrocio fra via Vinci e via Castiglioni, di fronte la stazione Monte Mario. Nello scontro sono rimaste ferite 15 persone, fra cui quattro molto gravi ricoverati in ospedale in codice rosso, tra loro anche una neonata di due mesi e la madre. Una 49enne è stata invece portata, in codice rosso, all’ospedale Cristo Re. Una 52enne, invece, è grave all’ospedale San Filippo Neri.

La maggior parte dei feriti erano a bordo del bus 998, di Roma Tpl, che gestisce per conto del Comune le linee periferiche della capitale. Tutto è successo in concomitanza con l’uscita di molti studenti dalle scuole.

L’autista del 998, secondo una prima ricostruzione, stava frenando per dare precedenza al bus di Atac 913, che procedeva all’incrocio di fronte la stazione per immettersi su via Cesare Castiglioni. L’autista del bus 998 ha però perso il controllo e il mezzo è ripartito andando a sbattere contro il 913 e finendo sopra il marciapiede.

Sul posto gli agenti di polizia locale che hanno eseguiti i primi rilievi e condotto gli autisti ad eseguire i test alcolemici e tossicologici.