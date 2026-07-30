 Scontro frontale nell'Ennese: due morti e tre feriti
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Scontro tra due furgoni nell’Ennese, due morti e tre feriti

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I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalla lamiere
LA TRAGEDIA
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VALGUARNERA (ENNA) – È di due morti e tre feriti il bilancio in un incidente avvenuto nell’Ennese, sulla strada provinciale da Valguarnera porta in direzione Dittaino.

Lo scontro frontale

Per cause ancora in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente.

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A perdere la vita una donna e un uomo mentre tre persone sono rimaste gravemente ferite. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina per estrarre i feriti dalle lamiere poi trasportati con il 118 all’ospedale Umberto I di Enna.

Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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