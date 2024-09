Lo scooter va fuori controllo e si schianta a terra: due feriti gravi

Intervento dell'elisoccorso

RANDAZZO (CATANIA) – Una caduta rovinosa. Un incidente autonomo che si è verificato lungo la Strada Statale 120 in territorio di Randazzo, nella porzione di che ricade lungo la frazione di Montelaguardia. Un uomo e una donna, in sella ad uno scooter, sono rimasti seriamente feriti dopo che il mezzo a due ruote è andato totalmente fuori controllo schiantandosi sull’asfalto.

Le condizioni più gravi riguarderebbero la donna per la quale è stato necessario allertare l’eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si trova ricoverata adesso in prognosi riservata. Per l’uomo, invece, la corsa in ambulanza verso l’ospedale Garibaldi del capoluogo etneo.

Oltre ai soccorritori, sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Randazzo per i rilievi del caso. Lo scooter è andato totalmente distrutto (la foto è di Antonio Mobilia).