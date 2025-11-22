Scoperto un deposito di droga a Termini Imerese, due arresti

In azione i carabinieri

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Due giovani di Termini Imerese (Palermo), ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri.

Il blitz

Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato e sequestrato oltre 278 grammi di cocaina, 56 grammi di crack, quasi 40 di hashish e 7.826 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Scoperto anche un immobile utilizzato come deposito e centro di confezionamento dello stupefacente.

Uno degli arrestati, al momento del controllo, aveva un coltello con lama di 18 centimetri che è stato immediatamente sequestrato. Per lui è scattata anche la denuncia per porto ingiustificato di arma e oggetti atti a offendere. Per detenzione illegale di stupefacenti e munizionamento sono stati denunciati, sempre a Termini, un giovane trovato con circa 20 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e un 35enne già sottoposto ai domiciliari. Quest’ultimo aveva 17 cartucce calibro 16 e una cartuccia calibro 12 nascoste in casa. Gli arrestati sono in carcere.