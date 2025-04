Scossa di terremoto avvertita in Sicilia orientale: epicentro in mare

Trema la fascia jonica e la costa calabra

CATANIA – Un brusco risveglio per molti. Registrata alle 03.26 una scossa di terremoto il cui epicentro è stato localizzato al largo del Mar Ionio meridionale. Per una magnitudo (in attesa di una conferma precisa) che si sarebbe attestata tra 4.7 e 4.8.

I dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parlano di una scossa avvenuta ad una profondità di 48 km, con coordinate geografiche 37.5578 di latitudine e 16.0773 di longitudine. Il terremoto è stato avvertito a Catania ed in tutta la fascia jonica: numerose segnalazioni sono arrivate anche dalla costa calabra.

Svegliati nel cuore della notte, in tanti stanno raccontando la propria testimonianza dell’accaduto attraverso i social network. Da verificare se vi siano stati possibili danni. Nelle scorse ore, erano state registrate lievi scosse sul versante pedemontano catanese.

Aci Sant’Antonio, scuole chiuse

“Segnalateci eventuali danni a persone o cose, utilizzate anche questi canali social, meglio ancora il profilo ufficiale dell’ente ma al limite anche questo mio personale. C’è già una squadra in giro a monitorare la situazione. Per ora non giungono notizie allarmanti.

Si sta predisponendo in ogni caso apposita ordinanza di chiusura della scuole. Capisco il disagio per i genitori di chiudere all’improvviso ma, per sicurezza, verifichiamo con calma tutte le strutture. Non è stata una scossetta. Ci aggiorniamo”. È il post col quale il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, annuncia che nella giornata di oggi le scuole resteranno chiuse.