Scuola e imprese, al “Galilei” incontro tra studenti ed eccellenze siciliane

L’iniziativa di ANCRI: “Accorciare le distanze tra formazione e lavoro”

CATANIA – Orientare i giovani verso scelte consapevoli e creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Con questo obiettivo la sezione etnea dell’ANCRI promuove un ciclo di incontri tra studenti ed eccellenze imprenditoriali siciliane. Il primo appuntamento è in programma venerdì 17, dalle 11 alle 13, nell’aula magna del Liceo scientifico Galileo Galilei.

“Vogliamo offrire ai ragazzi un orientamento concreto, che li aiuti a compiere scelte ponderate e coerenti con il proprio futuro”, spiega la presidente Mariella Gennarino. “L’idea è creare un contatto diretto tra studenti e aziende, prospettando opportunità reali sulla base delle richieste del mercato e delle attitudini personali”.

Il confronto con le imprese

Al centro dell’incontro ci saranno le testimonianze di due imprenditori siciliani, chiamati a raccontare esperienze, competenze e prospettive dei rispettivi settori.

Interverranno Salvatore Turrisi e Giovanni Bonaccorsi, che illustreranno agli studenti le attività delle aziende rappresentate: Sielte, attiva nei servizi e nella system integration, e Cavicondor Spa, specializzata nella produzione di cavi per l’automazione industriale e l’edilizia.

L’obiettivo: orientamento e futuro

L’incontro sarà moderato da Remo Longo e si svolgerà alla presenza del dirigente scolastico Emanuele Rapisarda.

“Mettere in dialogo scuola e lavoro significa accorciare le distanze e offrire ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro”, sottolinea Gennarino. “La Sicilia non deve essere una terra da lasciare, ma una realtà da scegliere”.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso più ampio che l’associazione intende sviluppare negli istituti del territorio.