“Scusate il disagio”. Ma Borgetto deve aspettare ancora per un nuovo Atm

La segnalazione. E la risposta

BORGETTO (PALERMO)– “In riferimento alla segnalazione, Poste Italiane conferma l’attenzione e il monitoraggio costante sull’operatività del Postamat dell’ufficio postale di Borgetto. L’azienda si rammarica con i clienti per gli eventuali disagi e assicura che è al vaglio l’individuazione di interventi risolutivi ma la definizione dei tempi e delle disponibilità, in questo momento, non è a piano”. La risposta dell’ufficio stampa di Poste Italiane arriva dopo nuove segnalazioni sui disagi legati alla struttura, nel paese in provincia di Palermo.

La segnalazione

Nell’ottobre del 2023, avevamo pubblicato il messaggio accorato di un lettore: “A Borgetto – scriveva un lettore di LiveSicilia.it – non esiste un istituto di credito bancario. Esiste solo l’ufficio postale e pertanto abbiamo soltanto una postazione “Atm” per poter prelevare. Tale postazione è oramai obsoleta e da qualche anno per poter effettuare un prelievo ci si impiega più di cinque minuti. Immaginate la fila che si crea soprattutto i primi giorni del mese quando vengono prelevati i soldi delle pensioni”. Lamentele rilanciate da altri cittadini nel corso degli ultimi mesi.

“Manca l’illuminazione”

“Inoltre – scriveva il lettore – da un anno circa la postazione è priva di illuminazione, quindi diventa pure pericoloso nel caso in cui ci sia qualche malintenzionato nelle vicinanze, soprattutto per gli anziani. Il sottoscritto dal mese di febbraio ha informato Poste Italiane inviando quattro pec. Hanno solo risposto in data 19 aprile scrivendo, dopo aver fatto le verifiche, che avrebbero sostituito l’atm. “Poste si scusa per il disagio – ecco la replica in quell’occasione – e rassicura i cittadini che sta lavorando ad una risoluzione del problema”.

L’impegno c’è, ma…

Adesso c’è la promessa reiterata di attenzione, ma non viene indicata una data di ‘fine del problema’. Dunque, si può presumere, fino a prova contraria, che l’attesa non sarà breve. “Da Poste ci hanno assicurato – dice il sindaco di Borgetto, Luigi Garofalo – che l’intervento è nell’elenco e che ci sarà una ristrutturazione, con una nuova impiantistica, al massimo entro la fine dell’anno prossimo”. Borgetto dovrà aspettare ancora.