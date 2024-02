Imbrattati i muri della sede Rai di Catania, il sindacato: “Abbassare i toni”

Le scritte e la nota di condanna di Unirai

CATANIA – Sede Rai di Catania imbrattata da “scritte ingiuriose”: lo denuncia il sindacato Unirai, che rappresenta i giornalisti della rete televisiva. “Alcuni politici parlano di Telemeloni, abbassare i toni”, si legge in una nota del sindacato.

Sede Rai di Catania imbrattata: la nota

“Per la seconda volta in pochissimi giorni – si legge nel comunicato Unirai – sono stati imbrattati, con delle scritte offensive nei confronti dell’azienda e di chi ci lavora, gli esterni della sede Rai di Catania. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di spiacevoli episodi che hanno visto prese di mira le sedi Rai di molte città italiane. Siamo fiduciosi che il lavoro delle forze dell’ordine porterà in tempi rapidi all’individuazione dei responsabili”.

“Si tratta di teppisti – prosegue il sindacato – che hanno definito l’azienda ‘Telemeloni’ accostando a questo dei termini volgari. Nei confronti di questi soggetti servono risposte forti e immediate. Esprimiamo solidarietà a tutto il personale della sede di Catania, come di tutte le sedi interessate dagli attacchi”.

“Quello che è accaduto – si legge ancora – dovrebbe far riflettere quei politici, tristemente a corto di argomenti, che da mesi parlano di una inesistente Telemeloni fatta di censure e sbilanciamenti che non esistono, come tutti i dati hanno sempre confermato. Ribadiamo la necessità di abbassare quindi i toni nel dibattito sulla Rai per evitare, come è successo, di fomentare teppisti e violenti”.

La condanna di Fratelli d’Italia

Sull’episodio arriva una nota del vice presidente vicario di Fratelli d’Italia Manlio Messina: “È già la seconda volta – scrive Messina – che viene presa di mira la sede della Rai di Catania. Condanniamo le scritte offensive sugli esterni della sede nei confronti dell’azienda e dei professionisti che ci lavorano, a loro va la nostra totale solidarietà. Siamo fiduciosi per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore le forze dell’ordine nella individuazione dei responsabili, ci auguriamo che venga fatta subito chiarezza”.

“Nel frattempo – prosegue Messina – aspettiamo la stessa condanna anche dalle opposizioni che da mesi trovano pretesti per attaccare il governo e il servizio pubblico. Un servizio che, come noi abbiamo sempre ribadito, deve essere espressione di pluralismo e libertà. Il silenzio della sinistra sui casi che sono avvenuti nelle varie città di Italia, deve aprire una riflessione sull’odio e la violenza che si stanno consumando, diffondere dati fake e notizie smentite da tutti serve solamente a fomentare questi teppisti”.