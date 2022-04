Sedicenne accoltellato a Pachino, ricoverato in ospedale: indagini

Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza

Accoltellamento in centro a Pachino, nel Siracusano. A rimanere ferito un minore di 16 anni che, al momento, si trova ricoverato al Policlinico di Catania, ma non è in pericolo di vita. Poco o nulla si sa sulla dinamica dei fatti, accaduti venerdì sera.

Le indagini

Indagano i carabinieri, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Sembra che a sferrare il colpo d’arma da taglio sia stato un altro minore, coetaneo della vittima. Da chiarire la presenza di una terza persona.