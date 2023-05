SeeSicily, per Amata ha salvato l’isola ma per Pd-M5s è flop

Il botta e risposta è andato in scena a Sala d'Ercole

Per l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, l’iniziativa SeeSicily – lanciata due anni fa da Manlio Messina, suo predecessore nel governo Musumeci – “ha salvato la Sicilia”, per il Pd e il M5s, invece, è stata un “fallimento”.

Il botta e risposta è andato in scena nel pomeriggio a sala d’Ercole, durante la seduta parlamentare per la discussione di interrogazioni e interpellanze della rubrica ‘turismo’. Rispondendo a una interrogazione, l’assessore ha difeso il progetto, fornendo i numeri sulla ripresa del turismo dopo la pandemia da Covid19, annunciando che “è mia intenzione prorogarlo sino al 31 dicembre di quest’anno”.

Amata: “L’obiettivo: sostenere SeeSicily e brand Sicilia”

“L’obiettivo principale del progetto, nato nel periodo della pandemia per sostenere il turismo colpito dalla crisi, era quello di una massiccia campagna promozionale, sostenendo non solo l’iniziativa SeeSicily ma bensì il brand Sicilia con la sua complessiva offerta turistica – ha detto Amata – E i numeri ci danno ragione”.

I dati

La Sicilia, nel 2019, aveva chiuso l’anno con 5 milioni e 120 mila presenze turistiche (italiani e stranieri); l’anno successivo, quello della pandemia, le presenze furono 2 milioni e 206 mila, -56,9%, con una riduzione di stranieri dell’81,94%.

“La situazione rischiava di mettere definitivamente in ginocchio gli operatori turistici, per le restrizioni che hanno avuto contraccolpi sugli spostamenti e i collegamenti – ha aggiunto l’assessore – La nostra isola ha pagato un caro prezzo che poteva essere ancora più alto senza la campagna ‘SeeSicily’ lanciata nel 2021”. E proprio a fine 2021, ha puntualizzato Amata, abbiamo registrato 3 milioni 113.546 presenze, con un incremento del 56% e un aumento degli stranieri del 147%.

“Questi sono numeri – ha incalzato – Non sto facendo politica e non sto parlando a nome del mio partito. Nel 2022 il trend si è consolidato, con 4 milioni 858mila presenze, +56% rispetto all’anno precedente. La politica in questo caso ci ha azzeccato. Siamo riusciti a salvare la nostra Isola”.

Il progetto SeeSicily

L’assessore ha spiegato che il progetto SeeSicily ha coinvolto 592 strutture ricettizie, 386 agenzie di viaggio e 246 guide, 100 convenioni con operatori turistici per la scontistica dei collegamenti aeronavali. A nome del Pd, ha replicato in aula il deputato Dario Safina.

“Sono proprio i numeri che confermano il fallimento di SeeSicily, costata per la promozione ben 24 milioni di euro”. “Su 635 mila voucher acquistati, ne sono stati utilizzati 150 mila – ha affermato Safina – Questo significa che 500 mila voucher sono stati pagati agli operatori ma nessuno se n’è servito. E’ un flop, e l’assessore Amata oggi annuncia che vuole prorogare questo flop sino a fine anno”.

Il capogruppo del M5s, Antonio De Luca, ha chiesto alla presidenza dell’Ars che si dedichi una seduta parlamentare apposita “al caso SeeSicily”, rilanciano il tema “del finanziamento a una società lussemburghese”.

Scintille tra De Luca e il capogruppo di FdI, Giorgio Assenza, che ha invitato il collega parlamentare “a moderare i toni e a non offende”.