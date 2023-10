Seggio vacante dopo la morte di Berlusconi, De Luca si candida a Monza

Si vota il 22 e 23 ottobre

1' DI LETTURA

MONZA – Cateno De Luca prova a entrare in Senato. Il sindaco di Taormina ha scelto di candidarsi alle elezioni suppletive del collegio di Monza e Brianza, che eleggono un senatore nel seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Sarà in campo con il suo movimento, Sud chiama nord.

Chi sono i candidati

Si vota il 22 e 23 ottobre e basta ricevere un solo voto in più degli avversari per essere eletto. In tutto sono otto i candidati in corsa: per il centrodestra c’è Adriano Galliani, vicepresidente e a.d del Monza calcio; il centrosinistra appoggia Marco Cappato. Gli altri in lizza sono Cateno De Luca, Andrea Brenna, Giovanna Capelli, Domenico Di Modugno, Daniele Giovanardi e Lillo Massimiliano Musso.

Una roccaforte del centrodestra

Il collegio elettorale Lombardia – 06 è formato dal territorio dell’intera provincia di Monza e della Brianza, ovvero 55 Comuni. Si vota domenica 22 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione. Il collegio è considerato una roccaforte storica del centrodestra: nelle elezioni del settembre 2022 Berlusconi era stato eletto con il 50,27% dei voti.

“Perché ho scelto di candidarmi a Monza”

Cateno De Luca, in una recente intervista, ha così spiegato la scelta di candidarsi a Monza: “Ci ha vissuto mio padre dal 1958, per fare il muratore. Abitava in una baracca di 20 metri quadri nel quartiere San Rocco insieme ad altri tre colleghi, senza bagno e senza cucina. Ed è stato grazie alla Brianza se mio padre è riuscito a tornare in Sicilia e a comprare la casa per la sua famiglia a Fiumedinisi, la stessa dove sono nato io e dove tuttora abito”.