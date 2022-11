Catania, la foto di un lettore: “In cantiere senza protezione: è normale?”

La sacrosanta indignazione di un nostro lettore.

CATANIA. Un nostro lettore ci ha scritto questa mattina. Camminando per strada ha segnalato quella che è una questione fin troppo diffusa: l’insicurezza nei cantieri di lavoro.

Nello specifico, si tratta di un cantiere nel quale si trova un operaio salito in un tetto in costruzione.

“Sono senza parole – ci scrive a redazionecatania@livesicilia.it -. In un cantiere e senza protezione: è normale tutto questo? Si rischia un’altra vittima sul lavoro”.



E quella della sicurezza nei cantieri, resta una piaga fin troppo aperta.