Selezione dei soccorritori del 118, esposto del Pd nelle procure siciliane

Barbagallo: "Anomalie"

PALERMO- Il Pd della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei 9 capoluoghi di provincia dell’isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni di euro, con 759.530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione. E per cui la società Temporary ha presentato un ribasso del 99,57%, rinunciando a oltre 750mila euro di margine.

“Nell’esposto abbiamo anche anche le altre anomalie – spiega il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo – a partire da quelle procedurali relative al click day durante il quale molti candidati hanno trovato la piattaforma bloccata. Ma Temporary ha comunque deciso di considerare solo i primi 750 partecipanti, selezionando al loro interno i circa 100 autisti da assumere, senza alcuna spiegazione sui criteri adottati”. L’atto è stato predisposto dall’avvocato Riccardo Schinninà e sottoscritto dal capo della segreteria regionale, Peppe Calabrese.

Dopo che il Pd aveva sollevato il caso – in seguito anche all’attività svolta all’Ars dal deputato regionale Dario Safina – l’assessore regionale alla Salute aveva annunciato la sospensione del bando in attesa di chiarimenti richiesti anche dall’Anac. Ma l’atto del Pd si è reso comunque necessario per chiedere “di verificare la sussistenza di eventuali profili di sussistenza penale con particolare riferimento alla regolarità delle operazioni di gara e della successiva fase di selezione del personale”.

Per i Dem le anomalie non si fermano qui. “C’è un secondo filone su cui occorre intervenire: le assunzioni degli autisti dei bus dell’Ast, altra controllata dalla Regione. Anche in questo caso, infatti, la stessa agenzia interinale è stata chiamata a gestire le procedure, ancora una volta scavalcando concorsi pubblici attesi da anni. Anche qui siamo di fronte – conclude – ad un metodo inaccettabile, che va fermato”.