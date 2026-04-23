 Caltanissetta, sequestrati 23 chili di droga e 86mila euro
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Sequestrati 23 chili di sostanza stupefacente e 86mila euro

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Operazione anti droga a Caltanissetta. In manette uno spacciatore
CALTANISSETTA
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CALTANISSETTA – I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in collaborazione con colleghi del comando di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato, uno spacciatore e sequestrato, complessivamente, circa 23 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e denaro contante per circa 86mila euro, ritenuto provento di attività illecita.

L’operazione antidroga è stata condotta da Fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta e della sezione Goa del Nucleo di Pef con la collaborazione della Tenenza di Licata.

L’arrestato è un agrigentino bloccato mentre ritirava, da uno spedizioniere, un pacco contenente 10 chili di hashish.

Durante una successiva perquisizione sono stati sequestrati altri 13 chili circa di marijuana e hashish e 86mila euro in contanti.

L’arrestato è stato condotto in carcere. Secondo stime degli investigatori la droga avrebbe avuto un valore di mercato di circa 400mila euro. 

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