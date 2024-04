Enna, sequestrati 41mila prodotti non sicuri in un emporio: sanzioni

Gli articoli da ferramenta erano privi di etichette o non conformi

ENNA – I militari del comando provinciale della guardia di finanza Enna hanno sequestrato oltre 41 mila prodotti non sicuri, fra oggettistica e articoli di ferramenta, risultati privi di etichette o non conformi al codice del consumo. Il titolare dell’attività controllata è stato segnalato alla camera di commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Il sequestro è stato eseguito dopo un controllo in un emporio, a Leonforte, dove è stata trovata merce esposta per la vendita, priva di etichette o con etichette poco visibili, e non in italiano, prive delle indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e destinazioni d’uso nonché alla sicurezza dei prodotti in vendita.

Le notizie da Enna e provincia: continua a leggere su Livesicilia Enna