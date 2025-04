Sequestrò una persona, arrestato all’aeroporto di Palermo

Lo tennero prigioniero per quattro giorni e chiesero 500mila dollari per liberarlo

PALERMO – Nei giorni scorsi, presso l’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, è stato tratto in arresto uno dei presunti responsabili, in concorso, del sequestro di persona a scopo di estorsione consumato a Mussomeli nel 2023.

Si tratta di un 64enne che, nel frattempo, aveva trovato riparo in Inghilterra sottraendosi al provvedimento restrittivo. L’uomo è stato fermato dopo lo sbarco dall’aeromobile: gli è stata quindi notificata l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che nel novembre dello scorso anno i carabinieri avevano già eseguito nei confronti di un altro presunto concorrente nel reato.

La misura cautelare scaturisce da un’indagine avviata dai carabinieri nel mese di aprile 2023 a seguito del sequestro di persona di un soggetto di nazionalità curda, tenuto in ostaggio in una abitazione del comune di Mussomeli e per la cui liberazione gli autori avevano richiesto ai familiari il pagamento della somma di 500mila dollari.

Le indagini sono state inizialmente sviluppate sulla scorta delle prime indicazioni fornite dalla vittima, che dopo quattro giorni di prigionia riusciva a scappare.

Il prosieguo dell’attività investigativa permetteva di raccogliere anche a carico dell’odierno arrestato gravi indizi di colpevolezza, ritenuti e utilizzati dal GIP per l’emissione della suindicata ordinanza.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.