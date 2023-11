Sera di forti boati dall’Etna ma moderata attività stromboliana

Dal cratere di sud-est

CATANIA – Lungo la fascia pedemontana, si odono forti boati provenienti dall’Etna. Dal pomeriggio di oggi il vulcano è, infatti, tornato alla sua attività: è il cratere di sud-est che ha ricominciato timidamente la sua ripresa. E, come detto, numerosi residenti dei centri abitati vicini alla Montagna fanno i conti in queste ore con il tremore dell’attività esplosiva.



Tuttavia, rientra tutto nella normale routine: si tratta – almeno per ora – di una moderata attività strombolina di uno dei crateri sommitali. Allerta attualmente di colore giallo.

Sono i tecnici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a monitorare passo dopo passo sull’evolversi del fenomeno.