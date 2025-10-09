Per il presidente, "ospiterà eventi internazionali d'eccellenza"

PALERMO – “Entro la fine dell’anno restituiremo Castello Utveggio ai palermitani. E, più in generale, a tutta la Sicilia”. A dirlo è stato il presidente della Regione, Renato Schifani. Il presidente ha parlato stamattina ai Cantieri navali di Palermo, a margine del varo del nuovo traghetto, finanziato con fondi regionali, Costanza I di Sicilia.

“Abbiamo lavorato in silenzio – prosegue Schifani – per raggiungere nel più breve tempo possibile questo straordinario risultato. Quando mi sono insediato, i lavori erano stati realizzati solo a metà ed erano fermi, abbiamo individuato le risorse e fatto ripartire il cantiere”.

Dia ospitalità a culture diverse

“Ogni tanto ho dovuto fare qualche blitz per accelerare le procedure e far rispettare le scadenze. Ma credo che fosse un atto dovuto – sottolinea il presidente -. Siamo al centro del Mediterraneo, quindi mi auguro che questa struttura, bellissima sia dal punto di vista storico sia da quello architettonico, possa diventare presto un luogo in cui ospitare momenti di incontro tra culture diverse, dibattiti scientifici di vario genere ed eventi internazionali di eccellenza”.

“È la sfida che ci siamo posti – conclude – e, adesso che siamo vicini al traguardo, posso dire che da palermitano ne sono molto fiero”.