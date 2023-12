La Passalacqua Ragusa vince facile contro Faenza in Serie A1 di basket

Ancora una vittoria per le biancoverdi

RAGUSA – Tutto facile per la Passalacqua Ragusa nel recupero della settima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile. Le biancoverdi fanno valere il più alto tasso tecnico e fisico nei confronti di Faenza, entrando in campo quanto mai determinate nella gara che alla fine termina 94-64.

Ne è venuta fuori la più classica delle partite in cui la Passalacqua ha fatto i giochi sin dai primi minuti, con tutte le proprie effettive. Dall’altra parte la formazione ospite ha opposto resistenza soltanto con l’ex di turno Marzia Tagliamento e Dixon sotto le plance. Scarto che è aumentato man mano che passavano i minuti, ma è stato soprattutto nel terzo quarto di gara che Ragusa ha piazzato il break decisivo. Con il successo casalingo le iblee sono settime in classifica a quota 12 punti.

“L’avevamo detto alla vigilia – dice coach Lino Lardo a fine match- rispettavamo molto Faenza perché avevano giocato delle partite interessanti contro formazioni importanti. Invece devo fare grandissimi complimenti alle ragazze che hanno giocato una partita solida, concentrata, soprattutto in difesa, magari non sarà stata la partita perfetta perché ci sono sempre cose su cui lavorare e su cui lavoreremo. Ma adesso dobbiamo recuperare per sabato, non pensando al fatto che Battipaglia è l’ultima in classifica, e cercare di chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi”.