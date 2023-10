Esordio vincente per il TeLiMar in Serie A1, l’Ortigia pareggia

Ko casalingo per la Nuoto Catania

Non stecca la prima il TeLiMar Palermo all’esordio stagionale nel massimo campionato di pallanuoto maschile. In una piscina Olimpica comunale di Palermo chiusa al pubblico, il club dell’Addaura si impone in casa battendo la neopromossa Roma Vis Nova con il risultato finale di 15-10.

Termina in parità, invece, il primo match in Serie A1 dell’Ortigia di Stefano Piccardo. Gli aretusei, tra le mura della De Akker Bologna, tornano in Sicilia con un pareggio per 12-12 contro i padroni di casa emiliani. Un match non chiuso in tempo che Bologna ha recuperato fino al risultato di parità.

Esordio con sconfitta, infine, per la Nuoto Catania che alla Scuderi, la piscina di casa, è stata battuta dall’Iren Genova Quinto per 10-12. Una gara portata a casa dai liguri che non sono mai andati in svantaggio contro gli etnei.