Basket, Trapani vince gara 4 contro Piacenza: è in semifinale playoff

Coach Diana: "Adesso testa alla sfida contro Verona"

In gara 4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 maschile di basket (Tabellone Argento), Trapani Shark torna alla vittoria contro Piacenza e si aggiudica il passaggio in semifinale. Gli emiliani, che in gara 3 avevano riaperto la serie portandola sul 2-1, sono caduti sotto i colpi dei granata che approdano così al penultimo atto del tabellone con l’obiettivo promozione sempre più vicino.

Questa volta l’incontro inizia un po’ più a rilento, ma già dal primo quarto Trapani si porta avanti e non rischia nulla (19-29). Il secondo e il terzo parziale sono più equilibrati, i siciliani riescono a mantenere il vantaggio, con i padroni di casa che provano ad accorciare il gap. Nell’ultimo periodo Trapani Shark preme di nuovo sull’acceleratore per andare a sancire una vittoria decisiva che chiude la serie. Assigeco Piacenza-Trapani Shark termina 68-85.

“Complimenti a Piacenza per la splendida serie che ha disputato mettendoci in difficoltà ad ogni partita – dice l’allenatore dei granata Andrea Diana a fine gara -. Noi siamo molto contenti per il passaggio del turno e vogliamo dedicare la vittoria al nostro presidente e ai nostri splendidi tifosi che ci hanno seguito in massa e non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto”.

“Oggi abbiamo vinto grazie alla difesa, siamo rimasti concentrati sempre non permettendo mai a Piacenza di recupere quel gap di 10 punti che siamo riusciti a costruire nella prima frazione. Adesso testa alla sfida contro Verona (prossima avversaria in semifinale, ndr), una squadra forte costruita anch’essa per vincere il campionato”, conclude coach Diana.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook di Trapani Shark