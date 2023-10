Serie A2: Agrigento torna alla vittoria, Trapani schianta Latina

Sorridono le siciliane

1' DI LETTURA

Sorridono entrambe le siciliane impegnate nel girone verde di Serie A2 di basket maschile. Nella sesta giornata di campionato, infatti, vincono sia la Fortitudo Agrigento che Trapani Shark. Una reazione da parte dei “Giganti” dopo un inizio di campionato non al meglio e una conferma per i granata che invece hanno auto una partenza sprint.

I granata schiantano il Latina basket con il risultato finale di 81-104. Nella gara in trasferta, infatti, la squadra di coach Daniele Parente vince e convince in terra laziale. Sono dieci, adesso, i punti in classifica di Trapani, che vede il primato in graduatoria insieme a Cantù e Torino.

C’è una reazione, invece, al PalaMoncada di Agrigento. La Fortitudo esce dal periodo buio delle prime giornata e si impone ai danni di Roma per 70-62. Il successo tra le mura amiche dovrebbe far bene alla compagine di Damiano Pilot, nonostante una partita sporca e piena di insidie ma che ha visto trionfare i siciliani.

Foto in alto dalla pagina Facebook della Fortitudo Agrigento