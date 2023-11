Nel derby siciliano in Serie A2 non c’è storia: Trapani passa contro Agrigento

La Fortitudo ci prova, ma gli Shark si impongono

TRAPANI – Nella settima giornata del campionato maschile di Serie A2 di basket va in scena il derby siciliano tra Trapani Shark e Fortitudo Agrigento. Una sfida dal sapore particolare: in primis perché è pur sempre una gara tra due importanti squadre siciliane. E poi perché le compagini scendono in campo con ambizioni e obiettivi ben diversi, ma che hanno bisogno di risposte sul parquet.

La sirena finale dell’incontro che si è giocato al PalaShark sancisce alcune notevoli differenze tra le parti. Davanti a una bella cornice di pubblico, il derby di Sicilia rimane una sfida sentita per entrambe ma il valore del roster dei granata esce allo scoperto. I Giganti ci provano per tutto il corso della partita con le forze a disposizione, ma alla fine il risultato parla chiaro.

La gara termina 105-72 per i padroni di casa, che proseguono nella lotta per il primato del girone verde. La compagine guidata da Damiano Pilot lotta per tutto il match ma deve arrendersi ai ragazzi del tecnico Daniele Parente. La Fortitudo proverà a rialzarsi nel prossimo match casalingo contro Cantù.

Foto in alto dalla pagina Facebook di Trapani Shark