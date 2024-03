Brescia-Palermo, Corini: “Per ora non possiamo ambire ai primi due posti”

Il tecnico: "Dobbiamo vincere contro il Lecco, ci sono ancora dieci partite"

“Sicuramente la partita in casa con la Ternana e quella di oggi contro il Brescia hanno certificato che in questo momento facciamo degli errori che purtroppo ci penalizzano, paghiamo”. Eugenio Corini è deluso alla fine del match contro le Rondinelle. La sconfitta per 4-2 del suo Palermo è pesante e il tecnico dei rosa prova a commentarla in mixed zone: “Dentro la partita qualcosa di interessante lo facciamo ma poi facciamo degli errori che compromettono tutto quello che è lo sviluppo generale”.

“Di conseguenza al momento della prova secondo me abbiamo fatto molto bene fino al primo tempo contro la Cremonese – prosegue l’allenatore -. Poi nella ripresa in pochi minuti abbiamo rimesso in gioco i grigiorossi e non siamo riusciti a vincere. Abbiamo perso lucidità nella partita con la Ternana. Oggi contro il Brescia abbiamo avuto un inizio shock, poi la squadra l’ha ripresa bene e l’ha rimontata e ribaltata. Poi purtroppo c’è stata l’espulsione e il grande gol di Paghera. È un momento difficile e delicato, peccato. La percezione di consolidare certi valori c’era, era il momento giusto per farlo vedere. In questo momento non possiamo ambire ai primi due posti perché le due prove fondamentalmente sono quelle in casa con la Ternana e oggi e non sono state fatte bene. Non hanno prodotto risultato”.

“In certi momenti si notano certe cose. Dopo il 2-1 e l’espulsione siamo riusciti a difendere il calcio di punizione. Stavamo facendo la partita che dovevamo fare e poi loro hanno fatto un grande gol con Paghera e hanno preso coraggio. Ci hanno schiacciato e non siamo riusciti a difendere. Nel secondo tempo la squadra ha fatto una partita ordinata. Abbiamo cercato di attrarli per ripartire, ma oggettivamente era molto difficile”, spiega ancora mister Corini.

“Bisogna ripartire dal Lecco”

L’allenatore del Palermo prova a prendere gli spunti positivi dalla gara contro le Rondinelle: “So di avere una squadra che ha qualità e caratteristiche. Ho visto qualche ragazzo stanco e ho preferito fare qualche cambio. Henderson stava facendo una buona partita poi ho dovuto fare una scelta tattica in funzione dell’inferiorità numerica. Mancuso è entrato bene, avevamo campo da attaccare. Quando perdi poi diventa difficile trovare cose positive”.

“Mancano dieci partite, sono veramente tante. Dobbiamo uscire da questo momento, queste tre partite in una settimana sono state veramente difficili per noi e ci hanno respinto indietro. Dobbiamo rigenerarci, abbiamo una settimana lunga prima del Lecco. Dobbiamo vincere questa partita, i punti sono ancora tanti e dobbiamo rimetterci in sesto. Bisogna ripartire pensando alla partita con il Lecco. Voglio vedere la voglia di uscire da queste due sconfitte che ci hanno penalizzato tanto”, conclude il tecnico del Palermo Eugenio Corini.