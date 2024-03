Brescia-Palermo, Di Francesco: “Ci scusiamo con i tifosi venuti fino a qui”

L'attaccante: "Il popolo palermitano merita tanto, dobbiamo cercare di essere all'altezza"

Federico Di Francesco, attaccante del Palermo, prova a spiegare quanto successo al “Rigamonti” di Brescia. I rosanero perdono 4-2, suo il secondo gol dei siciliani, e ottengono così la seconda sconfitta consecutiva. “Dispiace per questo ko perché eravamo partiti così così e poi siamo stati subito bravi a rimetterla in piedi e portarci in vantaggio – dice Di Francesco in mixed zone -. Poi c’è stato l’episodio dell’espulsione e secondo me siamo stati poco bravi nel difenderci e nell’essere più compatti. Tre gol in venti minuti ci hanno tagliato le gambe e questo dispiace”.

“C’è sempre un grande seguito da parte dei tifosi e sentiamo sempre un grande affetto da loro – prosegue l’esterno d’attacco dei rosanero -. Dobbiamo cercare di ritornare e superare questo momento difficile che alla fine è in questa settimana, da Cremona a oggi. Senza stare a guardare la classifica cerchiamo di ragionare partita dopo partita e ci concentriamo sul Lecco. Sarà una partita fondamentale da preparare nel migliore dei modi”.

“Noi cerchiamo di concentrarci sulle nostre lacune e proviamo a migliorarle. In questa settimana c’è anche il rammarico di aver portato a casa poco e nulla in queste partite ravvicinate. Questo fa male a noi, all’ambiente e all’entusiasmo che si era ricreato dopo Como. Era un entusiasmo meraviglioso. Noi lavoriamo sempre verso quella direzione, poi siamo umani e sbagliamo. Non siamo fenomeni, cerchiamo di dare tutto e certe volte non basta. Vorrà dire che dobbiamo dare ancora di più per uscire da questo momento e per raggiunge quelli che sono i nostri obiettivi”.

“Chiediamo scusa ai tifosi che sono venuti fino a qua e che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Questo è importante e lo percepivamo anche nella difficoltà. Siccome è un popolo che merita tanto noi dobbiamo cercare di essere all’altezza e di meritarci il loro amore. La speranza e l’obiettivo sono quelli di riprenderci le redini del nostro destino. Lavoriamo in quella direzione. Anche nel girone d’andata il secondo posto sembrava lontano, poi ci siamo ritrovati a Cremona quasi ad arrivarci. La Serie B è altalenante, mancano dieci partite ed è inutile adesso fare programmi. Bisogna ragionare partita dopo partita. Adesso è dura ma da Lecco dobbiamo dare una risposta”, ha concluso Di Francesco.