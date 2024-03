Brescia-Palermo 4-2: dentro Mancuso e Ranocchia, inizia la ripresa – LIVE

La diretta testuale del match tra le Rondinelle e i rosanero

Il Palermo è di scena allo stadio “Rigamonti” di Brescia per ritornare a vincere. L’obiettivo resta il secondo posto in classifica, ma di fronte ci sono le Rondinelle che sono alla ricerca di punti utili per i play-off.

La partita

Articolo in aggiornamento

57′ – Risponde il Palermo con Di Francesco da fuori area che sfiora il palo con la sua conclusione

50′ – Palo di Bianchi con un gran tiro a giro da fuori area

Ore 15.05 – Corini manda in campo Mancuso per Brunori e Ranocchia per Coulibaly. A seguire i rosanero danno il via alla ripresa del match

45′ + 4′ – Le squadre vanno negli spogliatoi, è un primo tempo pazzo quello allo stadio “Rigamonti” tra Brescia e Palermo. Sei gol in totale, un espulso e partita che ha preso una piega inaspettata in appena 45 minuti

45′ +1′ – GOL DEL BRESCIA! Jallow si libera benissimo sulla sinistra, serve a rimorchio la sfera che arriva a Bisoli e il suo tiro, dopo un paio di deviazioni dei difensori rosanero, va in rete

45′ – Saranno quattro i minuti di recupero

43′ – Ci prova Di Mariano da fuori, tiro centrale e Avella para con facilità

41′ – GOL DEL BRESCIA! Jallow dalla destra trova in area Borrelli che di testa, praticamente senza saltare, indirizza la sfera all’angolino dove Pigliacelli non può arrivare

40′ – Brescia da diversi minuti nella metà campo del Palermo, complice l’inferiorità numerica dei rosanero

34′ – Giallo per Dickmann

30′ – GOL DEL BRESCIA! Paghera servito lontano dall’area di rigore dei rosa calcia con il destro in maniera praticamente perfetta e il suo tiro di insacca alle spalle di Pigliacelli

26′ – Corini corre ai ripari, fuori Henderson e al suo posto dentro Ceccaroni

22′ – Palermo che resta in dieci, errore di Lund e Marconi su un lancio lungo in verticale degli avversari. Il difensore americano sbaglia l’appoggio di testa e il numero 15 dei rosa commette fallo da dietro su Borrelli: il direttore di gara assegna il penalty. Dopo un check del VAR il rigore viene annullato (è calcio di punizione dal limite dell’area) e Marconi si becca il rosso diretto

20′ – Borrelli di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Brescia, Pigliacelli blocca la sfera

18′ – Ci prova ancora Di Francesco da fuori area, questa volta con il sinistro che finisce poco alto sopra la traversa

13′- GOL DEL PALERMO! Partita subito ribaltata dai rosanero, con Graves che arriva sul limite dell’area avversaria e appoggia alla sua sinistra per Di Francesco. Il tiro del 17 è deviato da un difensore del Brescia e Avella scivola prima di lanciarsi verso la sfera; la palla tocca il palo e va in rete

12′ – Ammonito Marconi

11′ – Si fanno vedere in zona offensiva entrambe le squadre, inizio sprint al “Rigamonti”

5′ – GOL DEL PALERMO! Brunori va sul dischetto e non sbaglia! Spiazza Avella con il destro e riporta subito in parità il punteggio

3′ – Rigore per il Palermo! Di Mariano entra in area, va sul sinistro con un colpo di tacco viene mandato a terra in scivolata da Besaggio

1′ – GOL DEL BRESCIA! Subito lanciate in avanti le Rondinelle prima sulla corsia di sinistra, poi in quella opposta dove arriva Dickmann che serve Borrelli in area. Il numero 29 del Brescia colpisce la sfera di tacco e manda in vantaggio i suoi

Ore 14.01 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, al via il match al “Rigamonti”

Ore 13.58 – Brescia e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 13.45 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 14.00

Ore 13.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

BRESCIA: Avella, Paghera, Bianchi, Jallow, Galazzi, Dickmann, Bisoli (Cap.), Adorni, Borrelli, Papetti, Besaggio. A disposizione: Cortese, Huard, Fares, Bjarnason, Moncini, Mangraviti, Cistana, Cartano, Bertagnoli, Olzer, Ferro. Allenatore: Maran.

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lund, Gomes, Brunori (Cap.; dal 46′ Mancuso), Di Mariano, Marconi, Di Francesco, Nedelcearu, Henderson (dal 26′ Ceccaroni), Coulibaly (dal 46′ Ranocchia). A disposizione: Kanuric, Stulac, Mancuso, Segre, Insigne, Ranocchia, Vasic, Diakité, Soleri, Aurelio, Ceccaroni, Traorè. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Rutella (Enna). AA1: Ceccon (Lovere). AA2: Ricci (Firenze). IV UFFICIALE: Gauzolino (Torino). VAR: Marini (Roma 1). AVAR: Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: 1′, 41′ Borrelli (B), 5′ Brunori (P), 13′ Di Francesco (P), 30′ Paghera (B), 45′ + 1′ Bisoli (B).

NOTE: Ammoniti: Dickmann (B). Espulsi: Marconi (P).