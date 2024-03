Brescia-Palermo, Corini valuta cambi in mediana: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo cerca di ripartire dallo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia. A partire dalle ore 14.00, infatti, i rosanero scenderanno in campo contro le Rondinelle con l’obiettivo di portare a casa punti utili per continuare a inseguire il secondo posto nella classifica di Serie B. La lotta per la promozione diretta in Serie A resta aperta, ma bisogna ritrovare risultati utili per rimanere agganciati al treno delle concorrenti.

I padroni di casa guidati da Rolando Maran sono la seconda miglior difesa del campionato e dopo un inizio di stagione poco positivo si sono rilanciati in zona play-off. Negli ultimi cinque incontri il Brescia ha ottenuto una vittoria, tre pareggi (di fila) e una sconfitta. La classifica è comunque molto corta anche nella zona centrale e così le Rondinelle si trovano al nono posto con 35 punti, a un punto di distacco dalle posizioni utili per gli spareggi promozione.

La compagine del City Football Group vuole riprendersi dopo la sconfitta interna del turno infrasettimanale contro la Ternana. Una debacle che ha scombussolato i piani di Eugenio Corini che ambisce al secondo posto della graduatoria del campionato cadetto. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, appunto, nelle ultime cinque partite dei rosanero. Con questi ultimi risultati il Palermo si piazza nella quinta posizione di classifica con 46 lunghezze e a cinque punti dal Venezia (51), alle spalle del Parma capolista (56). All’andata, contro il Brescia, i rosanero si imposero di misura davanti al proprio pubblico grazie alla rete di Coulibaly.

Le probabili formazioni

I lombardi, dopo l’esonero di Gastaldello e l’arrivo di Rolando Maran, sono passati al 4-3-2-1. I terzini dovrebbero essere Dickmann e Jallow. In cabina di regia Paghera, mentre Bjarnason e Olzer agiranno alle spalle di Moncini.

Eugenio Corini, al terzo impegno in una settimana, così come per il Brescia, effettuerà qualche cambio tra i titolari del suo 4-3-3. Pacchetto arretrato che dovrebbe rimanere sempre lo stesso. A centrocampo, invece, dovrebbe rifiatare Gomes, con uno tra Stulac e Coulibaly pronti a partire dal primo minuto. In avanti, Di Francesco torna titolare.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Olzer; Moncini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.