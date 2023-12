Como-Palermo, difesa rivoluzionata per Corini: le probabili formazioni

Uniche conferme nel reparto offensivo

Il Palermo di Eugenio Corini scende in campo allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie B. La compagine guidata dal tecnico di Bagnolo Mella è ospite dei lombardi di Cesc Fàbregas in uno vero e proprio scontro diretto per una posizione di vertice in classifica. I rosanero, inoltre, sono alla ricerca di continuità per scongiurare il momento di crisi vissuto nelle ultime uscite in stagione.

Il Como, allenato dall’ex calciatore di Chelsea e Barcellona, tra le altre, è attualmente terzo in classifica con 31 punti ottenuti. I lariani, nelle ultime cinque gare, hanno messo a referto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quest’ultima è arrivata nella sfida tutta lombarda giocata in trasferta contro il Brescia, in uno dei diversi derby della regione nell’attuale campionato cadetto. I ragazzi guidati da Fàbregas sono stati sconfitti per 2-0 dalle Rondinelle e contro i siciliani vogliono sicuramente portare un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

I rosanero di Eugenio Corini arrivano al match dell’impianto sportivo situato sulla riva del lago di Como dalla vittoria casalinga contro il Pisa. Una gara trascorsa tra alti e bassi nel corso dei novanta minuti, con Brunori e compagni che dal 2-0 della fine del primo tempo si sono ritrovati sul 2-2 a pochi minuti dall’inizio della ripresa. È stato Jacopo Segre, al minuto 80, a siglare il gol del definitivo 3-2 in favore dei rosa. Il Palermo, che sta cercando di tirarsi fuori da un periodo negativo per gioco e risultati, nelle ultime cinque gare ha vinto una sola volta, contro i toscani appunto. I siciliani hanno poi totalizzato due pareggi e due sconfitte. Nonostante non sia il miglior momento per i rosa, la squadra di Corini è a quota 28 lunghezze (settimo posto) e con una vittoria può rilanciarsi nella graduatoria di Serie B.

Le probabili formazioni

Fàbregas schiera il suo Como con il 4-2-3-1, ma in fase di “possesso palla costruiscono a tre”. come ha spiegato lo stesso Corini durante la conferenza stampa prepartita. Sono diversi i calciatori di qualità nella rosa del tecnico spagnolo e tra questi è presente anche l’ex rosanero Marco Sala. Il terzino sinistro classe 1999 dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Corini, invece, deve tener conto di alcune assenze rilevanti nella sua squadra. In settimana, infatti, l’allenatore dei rosanero ha perso Coulibaly in mediana e Lucioni nella linea di difesa. L’allenatore dei siciliani, dunque, ha dovuto rimodulare quasi totalmente il pacchetto arretrato (considerata anche l’assenza di Ceccaroni). Tra scelte obbligate e scelte tecniche, potrebbe esserci una difesa inedita per i rosa. Al posto del senegalese, invece, dovrebbe giocare Henderson, con l’unica conferma che resta il tridente d’attacco.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.