La “cura” Mignani funziona ancora a metà: il Palermo pareggia a Cosenza

Buttaro per il vantaggio rosa, l'ex Tutino su rigore sigla l'uno a uno

Il Palermo non va oltre il risultato di parità allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza. Nella prima gara in trasferta per Michele Mignani sulla panchina dei rosanero, Brunori e compagni portano a casa un punto che si aggiunge a quello guadagnato in casa nel turno precedente contro la Sampdoria. Prima del match contro i calabresi, però, i siciliani hanno avuto una settimana di lavoro completa con la nuova guida tecnica subentrata a Eugenio Corini. Forse ancora troppo poco per notare un cambiamento tangibile nelle giocate della squadra del capoluogo siciliano.

Le novità nella formazione iniziale schierata da mister Mignani, però, non mancano. Il tecnico ex Bari sceglie ancora la difesa a tre e per sostituire Di Mariano (squalificato) sulla corsia di destra della linea mediana sceglie Buttaro. Henderson, poi, trova una maglia da titolare accanto a Gomes e Di Francesco è di nuovo mezzala seppur con molta libertà di movimento. Il match inizia a ritmi davvero bassi e solo dalla metà del primo tempo in poi si vedono alcune fiammate in campo: il palo di Calò su punizione e la traversa di Mancuso scuotono entrambe le squadre. Alla fine passa in vantaggio il Palermo quasi a pochi istanti dal termine del primo tempo: Lund dalla sinistra trova Buttaro che si inserisce con i tempi perfetti e batte Micai. La ripresa comincia sempre a rilento, ma al 62′ Ceccaroni manda a terra Tutino (contatto dubbio) e il direttore di gara assegna il rigore al Cosenza. Sul dischetto va lo stesso Tutino che non sbaglia e batte Pigliacelli (che sfiora il pallone con i guantoni). Sarà il gol del definitivo uno a uno: poche altre occasioni pericolose fino al triplice fischio.

Un punto per parte, dunque, che sicuramente può far bene a entrambe le squadre che allontanano ancora gli spettri della sconfitta. I rosanero mantengono il sesto posto nella classifica di Serie B (51) e si portano a meno quattro punti dal Catanzaro quinto (55). Il Venezia (che deve giocare domenica contro il Brescia) è quarto con 58 lunghezze, mentre la Cremonese si ferma a 59 appena un gradino sopra. Il Como allunga il distacco e mantiene il secondo posto (64), mentre il Parma capolista (prossimo avversario del Palermo) raggiunge quota 69 punti. La “cura” Mignani funziona ancora a metà, secondo pareggio consecutivo per i rosa. Adesso restano solo le ultime cinque gare della regular season al Palermo per cercare di ottenere un piazzamento migliore in classifica in vista dei playoff.

Il tabellino

COSENZA: Micai, Camporese, Tutino (dall’86’ Forte), Meroni (Cap.), Calò, Antonucci (dal 73′ Voca), Venturi, Praszelik (dal 54′ Crespi), Canotto (dal 73′ Mazzocchi), Zuccon (dall’86 Florenzi), Frabotta. A disposizione: Lai, Marson, Fontanarosa, Forte, D’Orazio, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Mazzocchi, Florenzi, Voca. Allenatore: Viali.

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal 78′ Aurelio), Gomes, Mancuso (dal 63′ Soleri), Brunori (Cap.; dal 78′ Segre), Di Francesco (dall’85’ Insigne), Nedelcearu, Diakité, Buttaro, Ceccaroni, Henderson (dal 63′ Coulibaly). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Segre, Insigne, Marconi, Soleri, Aurelio, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Marinelli (Tivoli). AA1: Valeriani (Ravenna). AA2: Cavallina (Parma). IV UFFICIALE: Gemelli (Messina). VAR: Manganiello (Pinerolo). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: 44′ Buttaro (P), 62′ Tutino (C).

NOTE: Ammoniti: Calò (C).

La partita

90′ + 5′ – Non c’è più tempo! L’arbitro fischia tre volte, Cosenza-Palermo termina 1-1.

90′ – Cinque i minuti di extra time prima del triplice fischio

86′ – Mister Viali opta invece per Florenzi al posto di Zuccon e per Forte al posto di Tutino

85′ – Ultimo cambio per i rosanero, Insigne prende il posto di Di Francesco

78′ – Doppio cambio per il Palermo. In campo Aurelio e Segre, lasciano il terreno di gioco Lund e Brunori

77′ – Primo giallo del match per Calò

73′ – Altri cambi in casa Cosenza, Mazzocchi entra per Canotto e Voca per Antonucci

70′ – Soleri sfiora la traversa sul rinvio del difensore avversario che sbatte proprio sul piede del numero 27 dei rosanero dopo il cross basso messo in mezzo da Lund

65′ – Ancora pericolosi i calabresi con Canotto che scappa sulla destra e calcia a incrociare sfiorando il palo alla destra di Pigliacelli

63′ – Mignani manda subito in campo Coulibaly e Soleri per Henderson e Mancuso

62′ – GOL DEL COSENZA! Sul dischetto va l’ex rosa Tutino, Pigliacelli intuisce la traiettoria del suo tiro ma non riesce a deviare la sfera. I padroni di casa riportano il risultato in parità

60′ – Scontro Ceccaroni-Tutino in area di rigore dei rosanero, l’arbitro indica il dischetto! Rigore per il Cosenza

54′ – Primo cambio nel match, Viali manda in campo Crespi al posto di Praszelik

Ore 17.22 – Al via la ripresa, il primo pallone lo giocano i padroni di casa

45′ + 1′ – Fischia due volte il direttore di gara, squadre negli spogliatoi. Il primo tempo si esaurisce sul vantaggio dei rosanero grazie all’inserimento con i tempi perfetti di Buttaro. Ritmi non altissimi e gara che vive di fiammate nel corso dei primi 45 minuti

45′ – Assegnato un minuto di recupero

44′ – GOL DELPALERMO! Lund dalla sinistra effettua un cross in area del Cosenza e trova Buttaro che, con un inserimento perfetto, supera il difensore avversario e batte Micai

35′ – Risponde il Palermo con la traversa colpita da Mancuso sull’ottimo inserimento centrale in area avversaria dopo il passaggio filtrante di Di Francesco

24′ – Calò calcia una punizione dalla lunga distanza ed esce fuori una traiettoria quasi perfetta: la sfera colpisce il palo interno ma non entra e attraversa tutta la linea di porta per poi essere spazzata via dai rosanero

15′ – I rosanero guadagnano metri e provano a crescere nell’ultimo quarto di campo con alcuni cross che aumentano il loro tasso di pericolosità

9′ – Fase di studio per entrambe le squadre. Il Palermo gestisce di più la sfera nella costruzione delle azioni, il Cosenza invece attende e prova a colpire in contropiede

Ore 16.19 – Primo pallone affidato agli ospiti, comincia l’incontro allo stadio “San Vito-Marulla”

Ore 16.17 – Minuto di silenzio per la tragedia sul Lago di Suviana

Ore 16.14 – Cosenza e Palermo sono in campo, soliti saluti di rito prima della gara

Ore 16.00 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 16.15

Ore 15.35 – Squadre sul terreno di gioco per il riscaldamento