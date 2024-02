Cremonese-Palermo, Corini: “Con la Ternana questo 2-2 può avere valore”

L'allenatore: "Ci è mancata la scelta e la qualità giusta contro i grigiorossi"

C’è rammarico per il Palermo che pareggia 2-2 contro la Cremonese. I padroni di casa rimontano i rosanero in un paio di minuti a inizio ripresa, in dieci contro undici, e il risultato poi resta invariato fino al triplice fischio. Corini, in mixed zone al termine della gara, commenta così la partita: “C’è grande rammarico, la squadra per me ha fatto un ottimo primo tempo. Nei primi cinque minuti della ripresa loro hanno fatto uno sforzo per cercare di riaprirla e hanno trovato il gol del 2-1. Poi abbiamo preso il gol del pari e la squadra da lì ha cercato di rimettersi in piedi perché la botta è stata forte”.

“Abbiamo provato a vincerla e abbiamo creato delle opportunità, ci è mancata la scelta e la qualità giusta per andare a fare un altro gol – spiega il tecnico dei rosanero -. La Cremonese è una squadra molto forte e secondo me ce la siamo giocata veramente alla pari. Avevamo la percezione che potesse essere una giornata straordinaria ma purtroppo non lo è, perché in questi cinque minuti di inizio secondo tempo abbiamo presto questi due gol che hanno cambiato anche dal punto di vista mentale la partita. Loro hanno trovato risorse ed energie che magari non si aspettavano neppure. Non abbiamo chiuso la partita”.

Lotta al secondo posto

La lotta per il secondo posto in classifica resta viva: “Penso che il Palermo abbia preso una consapevolezza importante con grande rispetto per la Cremonese. Oggi abbiamo dimostrato di poter competere, di poter ambire ma è mancato qualcosa. Una partita che indirizzi con questo primo tempo poi devi portare a casa e non ci siamo riusciti. Dobbiamo capire, analizzare. Non dovevamo concedere il secondo gol, eravamo posizionati nel modo corretto. C’è grade rammarico ma anche la consapevolezza che il Palermo è venuto qui e ha fatto anche un primo tempo molto importante. Quando abbiamo ritrovato la sicurezza c’è stata anche la percezione di poter tornare a fare gol e abbiamo anche creato le situazioni per poterlo fare. Purtroppo però non ci siamo riusciti”.

Sulla Ternana

Martedì 27 febbraio, alle 20.30, il Palermo torna in campo contro la Ternana al “Renzo Barbera” per il turno infrasettimanale di Serie B. Una partita che i rosanero di Eugenio Corini non possono steccare: “Un pareggio che ci lascia grande amarezza, ma che con la vittoria contro la Ternana può prendere una forma, prende un valore. A prescindere dalla condizioni di oggi della partita. Con i cambi ho cercato di fare in modo che la squadra diventasse più offensiva, i ragazzi ci hanno provato. Ci faremo trovare pronti martedì contro una squadra che in questo momento ambisce alla salvezza. Questi avversari sono tosti, sono duri ma con il pubblico che ci spingerà dobbiamo fare una grande prestazione e andare a prenderci i tre punti visto che oggi abbiamo la consapevolezza di aver lasciato qualcosa qui a Cremona”.