Lecco-Palermo, Corini senza un centrocampista: i convocati

I calciatori scelti dal tecnico dei rosanero per la gara di domenica 10 marzo

Il Palermo di Eugenio Corini si prepara alla trasferta di domani contro il Lecco. I rosanero, in campo domenica 10 marzo a partire dalle ore 16.15, proveranno a ripartire in campionato inseguendo la vittoria.

Per la gara contro il club lombardo, il tecnico dei siciliani recupera il portiere Sebastiano Desplanches, ma perde il centrocampista Leo Stulac. L’ex Empoli non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale. I difensori Fabio Lucioni (infortunato) ed Ivan Marconi (squalificato) partiranno per la trasferta insieme al resto della squadra.

I convocati di Corini

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Lecco.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly