Palermo-Como, Di Francesco: “Vincere con questi tifosi è impagabile”

L'attaccante: "Schema sul gol? Volevamo fare un'altra cosa"

PALERMO – Federico Di Francesco, attaccante del Palermo, commenta la vittoria contro il Como ottenuta con il risultato finale di 3-0: “Questa è una grande vittoria, è stato un po’ coma la partita contro la Feralpisalò. Al momento opportuno abbiamo fatto male alla squadra avversaria – spiega il numero 17 in conferenza stampa -. Vincere con questa cornice e con questi tifosi è impagabile, da lunedì però dobbiamo pensare a Cremona che sarà un’altra partita importante”.

Di Francesco ha sigillato la vittoria siglando il terzo gol dei rosa sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione: “Sono situazioni che proviamo in settimana, volevamo fare un’altra cosa ma poi ci è riuscito questo. Brunori mi ha messo una palla perfetta, sono felice per il gol. Loro sono partita forte, ma noi nel momento peggiore abbiamo portato la partita dalla nostra parte con grande sacrificio. Tutti davano una mano e penso sia questo fondamentale per raggiungere l’obiettivo”.

“Il mister negli spogliatoi ci ha detto di continuare a giocare come fatto negli ultimi minuti del primo tempo. Siamo stati continui nella partita, ci sono stati pure momenti di sofferenza ma aiutarci a vicenda fa bene all’economia della squadra. L’obiettivo più importante è la vittoria della squadra e oggi l’abbiamo dimostrato”, conclude l’esterno offensivo dei rosanero.