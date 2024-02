Palermo-Como, si punta al pienone al “Barbera”: info e prezzi dei biglietti

Al via la vendita dei tagliandi

PALERMO – Il club rosanero punta al pienone nella prossima sfida casalinga della compagine guidata da mister Corini. Al via dalle ore 15.00 di lunedì 12 febbraio la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Como, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie B. La sfida è prevista per sabato 17 febbraio alle ore 16.15 allo stadio “Renzo Barbera”.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16.10 di sabato 17 febbraio, giorno dell’incontro, o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Dettaglio prezzi biglietti

Promo Università Degli Studi Di Palermo: clicca qui per i dettagli

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1959), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2008) Promo Unipa Curve 18 € 14 € 13 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € 16 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € 20 € Tribuna Laterale 39 € 31 € – Tribuna Centrale 60 € 45 € – Tribuna Centralissima 85 € 65 € – La tabella con i prezzi pubblicata sul sito ufficiale del Palermo

Settore ospiti

I residenti nella provincia di Como potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19.00 di venerdì 16 febbraio.