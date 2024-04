Palermo-Parma: info e prezzi dei biglietti per la gara al “Barbera”

L'incontro è in programma venerdì 19 aprile alle ore 20.30

PALERMO – A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 aprile inizia la vendita dei biglietti per assistere alla gara Palermo-Parma. Il match è valevole per la 34ª giornata di campionato di Serie B ed è in programma per venerdì 19 aprile alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20.25 di venerdì 19 aprile, giorno della gara, o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Dettaglio prezzi biglietti

Promo Università Degli Studi Di Palermo: clicca qui per i dettagli

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1959), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2008) Promo Unipa Curve 18 € 14 € 13 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € 16 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € 20 € Tribuna Laterale 39 € 31 € – Tribuna Centrale 60 € 45 € – Tribuna Centralissima 85 € 65 € – La tabella con i prezzi dei biglietti pubblicata sul sito ufficiale del Palermo

Settore ospiti

I residenti nella provincia di Parma potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19:00 di giovedì 18 aprile.