Catanzaro-Palermo, i convocati di Corini: quattro gli assenti

Ci sono Lucioni e Di Francesco

PALERMO – La squadra rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini continua a fare i conti con un’infermeria quasi sempre piena. In vista della gara contro il Catanzaro, in programma venerdì 1 dicembre al “Barbera” (calcio d’inizio alle 20.30), l’allenatore dei siciliani dovrà fare a meno di quattro calciatori.

Gli assenti per la sfida contro i calabresi sono Ceccaroni, Vasic, Soleri e Insigne. Recuperano, invece, il difensore Fabio Lucioni (reduce da una sindrome influenzale) e l’attaccante Federico Di Francesco, che in settimana si è allenato in gruppo dopo la lesione di primo grado al soleo della gamba destra.

I convocati del Palermo

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Catanzaro:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

25 Buttaro

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly