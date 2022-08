Serie B, le date e gli orari dei match dalla 4ª alla 6ª giornata

Per il Palermo si tratta delle gare contro Reggina, Genoa e Frosinone

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare della quarta, quinta e sesta giornata della Serie B 2022-2023. Nel dettaglio, il Palermo in queste tre giornate sarà impegnato rispettivamente con Reggina, Genoa e Frosinone. La gara contro i calabresi, in trasferta per i rosanero, verrà giocata sabato 3 settembre alle ore 14:00. Il big match contro il Grifone, invece, sarà l’anticipo di venerdì 9 settembre, alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”. Infine, l’incontro fuori casa contro i ciociari è programmato per sabato 17 settembre alle ore 14:00.

Di seguito, tutte le gare del campionato cadetto delle tre giornate in questione suddivise per data e orario.

PROGRAMMA GARE 4a – 6a giornata di andata

4a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 2 settembre 2022 ore 20:30

CAGLIARI – MODENA

Sabato 3 settembre 2022 ore 14:00

ASCOLI – CITTADELLA

BARI – SPAL

BRESCIA – PERUGIA

FROSINONE – COMO

REGGINA – PALERMO

TERNANA – COSENZA

VENEZIA – BENEVENTO

Sabato 3 settembre 2022 ore 16:15

GENOA – PARMA

Domenica 4 settembre 2022 ore 16:15

SÜDTIROL – PISA

5a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 9 settembre 2022 ore 20.30

PALERMO – GENOA

Sabato 10 settembre 2022 ore 14:00

BENEVENTO – CAGLIARI

CITTADELLA – FROSINONE

COMO – SÜDTIROL

COSENZA – BARI

MODENA – BRESCIA

PARMA – TERNANA

PISA – REGGINA

Sabato 10 settembre 2022 ore 16:15

PERUGIA – ASCOLI

Domenica 11 settembre 2022, ore 16:15

SPAL – VENEZIA

6a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 16 settembre 2022 ore 20:30

BRESCIA – BENEVENTO

Sabato 17 settembre 2022 ore 14:00

ASCOLI – PARMA

CAGLIARI – BARI

COMO – SPAL

FROSINONE – PALERMO

REGGINA – CITTADELLA

SÜDTIROL – COSENZA

VENEZIA – PISA

Sabato 17 settembre 2022 ore 16:15

GENOA – MODENA

Domenica 18 settembre 2022 ore 16:15

TERNANA – PERUGIA