Serie B, il punto sul mercato: tutti gli acquisti e le cessioni

La situazione tra movimenti in entrata e in uscita delle venti compagini del torneo cadetto

9' DI LETTURA

PALERMO – La sconfitta subita dal Palermo contro il Pisa ha enfatizzato la condizione di “cantiere aperto” della compagine rosanero. Nonostante le amichevoli estive servano soprattutto come occasione per mettere minuti nelle gambe e il risultato sia relativo, il 5-0 rimediato contro i toscani ha evidenziato come la rosa a disposizione di Silvio Baldini abbia bisogno di almeno 5-6 innesti per poter ambire agli obiettivi prefissati per il prossimo campionato di Serie B.

Un mercato che, in ottica dell’inizio del torneo, entra sempre più nel vivo e anche le altre compagini di cadetteria si stanno muovendo per rinforzare i propri organici. In questa prima fase di mercato di Serie B la media è di circa quindici operazioni per squadra tra entrate e uscite. Le cessioni sono al momento in media otto a compagine mentre gli acquisti circa sei, a conferma che l’attenzione in questa fase è chiaramente orientata allo sfoltimento degli organici per liberare spazio per le entrate.

La squadra finora più attiva sul mercato è sicuramente il Venezia con 11 acquisti e 14 cessioni per un totale di 25 operazioni. Tanti movimenti di mercato anche per SPAL, Parma, Genoa ed Ascoli tutte sopra le 20 operazioni totali mentre le squadre finora meno operative sono Como, Cosenza, Palermo e Cittadella con meno di 10 movimenti tra acquisti e cessioni. Proprio la compagine allenata da Gorini è la squadra che in questo momento ha lavorato meno sul mercato con 3 acquisti e 3 cessioni.

Di seguito tutti i movimenti di mercato delle venti compagini di Serie B, escludendo nel computo i rinnovi contrattuali:

ASCOLI

Acquisti: Fabrizio Caligara (c, Cagliari, definitivo); Lorenco Simic (d, Lecce, definitivo); Giuseppe Bellusci (d, Monza, definitivo); Andrea De Paoli (a, Monopoli, definitivo); Amato Ciciretti (a, Pordenone, prestito); Christopher Lungoyi (a, Juve U23, prestito); Simone Giordano (c, Sampdoria, prestito); Francesco Donati (d, Empoli, prestito).

Cessioni: Abdelhamid Sabiri (c, Sampdoria, definitivo); Federico Baschirotto (d, Lecce, definitivo); Lukas Spendlhofer (d, Maccabi Bnei Reineh, definitivo); Tommaso D’Orazio (d, Sudtirol, definitivo); Manuel Ricciardi (d, Avellino, definitivo); Davide Di Francesco (a, Monterosi, definitivo); Daniele Sarzi Puttini (d, Triestina, definitivo); Amine Ghazoini (d, Vis Pesaro, prestito); Francesco Semeraro (d, Gubbio, prestito); Danilo Ventola (a, Recanatese, prestito); Luca Paganini (a, svincolato); Simone Ganz (a, svincolato); Dean Lico (c, svincolato).

BARI

Acquisti: Francesco Vicari (d, Spal, definitivo); Walid Cheddira (a, Parma, definitivo); Mehdi Dorval (d, Cerignola, definitivo); Marco Bosisio (d, Milan, definitivo); Cristian Galano (a, Pescara, definitivo); Elia Caprile (p, Leeds, definitivo); Raffaele Maiello (c, Frosinone, definitivo); Emanuele Terranova (d, Cremonese, definitivo); Gianmarco Cangiano(a, Bologna, prestito); Leonardo Benedetti (c, Sampdoria, prestito).

Cessioni: Cristian Andreoni (d, Pordenone, definitivo); Matteo Rossetti (c, Rimini, prestito); Giovanni Mercurio (a, Fidelis Andria, prestito); Nicola Citro (a, svincolato).

BENEVENTO

Acquisti: Edoardo Masciangelo (d, Pescara, definitivo); Francesco Forte (a, Venezia, definitivo); Alberto Paleari (p, Genoa, definitivo); Nermin Karic (c, V. Entella, definitivo); Hamza El Kaouakibi (d, Pordenone, definitivo); Ilias Koutsoupias (c, V. Entella, prestito); Riccardo Capellini (d, Juve U23, definitivo).

Cessioni: Lorenzo Montipò (p, Verona, definitivo); Gabriele Moncini (a, Spal, prestito); Enrico Brignola (a, Cosenza, prestito), Francesco Rillo (d, Potenza, prestito); Gaspare Muraca (p, Portogruaro, prestito); Vincenzo Alfieri (c, Recanatase, prestito); Marco Sau (a, svincolato); Bright Gyamfi (d, svincolato).

BRESCIA

Acquisti: Vincenzo Garofalo (c, Foggia, definitivo); Nicolas Galazzi (a, Venezia, definitivo); Luca Lezzerini (p, Venezia, definitivo); Reuven Niemeijer (a, Excelsior, definitivo); Lorenzo Andrenacci (p, Genoa, definitivo); Stefano Moreo (a, Empoli, definitivo).

Cessioni: Jesse Joronen (p, Venezia, definitivo); Alfredo Donnarumma (a, Ternana, definitivo); Marko Pajac (d, svincolato); Andrea Ghezzi (a, Renate, definitivo); Nikolas Spalek (a, svincolato); Rodrigo Palacio (a, svincolato); Valon Behrami (c, ritiro).

CAGLIARI

Acquisti: Antoine Makoumbou (c, Maribor, definitivo); Nicolas Viola (c, Bologna, definitivo); Franco Carboni (d, Inter, prestito); Alessandro Di Pardo (c, Juventus U23, prestito).

Cessioni: Giovanni Simeone (a, Verona, definitivo); Guglielmo Vicario (p, Empoli, definitivo); Joao Pedro (a, Fenerbahce, definitivo); Andrea Carboni (d, Monza, definitivo); Raoul Bellanova (d, Inter, prestito); Razvan Marin (c, Empoli, prestito); Fabrizio Caligara (c, Ascoli, definitivo); Alessio Cragno (p, Monza, prestito); Senna Miangue (d, Cercle Bruges, definitivo); Alessandro Tripaldelli (s, SPAL, definitivo); Charalampos Lykogiannis (d, Bologna, definitivo); Luca Gagliano (a, Padova, definitivo); Bruno Conti (c, Verona, definitivo).

CITTADELLA

Acquisti: Raul Asencio (a, Lecce, definitivo); Carlos Embalo (a, KAS Eupen, definitivo); Giuseppe Carriero (d, Avellino, definitivo).

Cessioni: Amedeo Benedetti (d, Pordenone, definitivo); Luigi Cuppone (a, Pescara, prestito); Gabriele Plechero (p, Franciacorta, prestito).

COMO

Acquisti: Alberto Cerri (a, Cagliari, definitivo); Racine Ba (c, Correggese, definitivo); Liam Kerrigan (a, UCD, definitivo); Simone Ghidotti (p, Fiorentina, definitivo); Luis Binks (d, Bologna, prestito); Vittorio Parigini (a, Genoa, prestito); Filippo Delli Carri (d, Juventus U23, prestito).

Cessioni: Davide Facchin (p, ritiro)

COSENZA

Acquisti: Christian D’Urso (c, Perugia, definitivo); Andrea Rispoli (d, Parma, definitivo); Pietro Martino (d, Foggia, definitivo); Ciro Panico (d, Juve Stabia, definitivo); Enrico Brignola (a, Benevento, prestito); Karlo Butic (a, Pordenone, prestito); Marco Nasti (a, Milan, prestito).

Cessioni: Alberto Gerbo (c, svincolato); Luca Bittante (d, svincolato).

FROSINONE

Acquisti: Giuseppe Caso (a, Genoa, definitivo); Fabio Lucioni (d, Lecce, prestito); Ilario Monterisi (d, Lecce, prestito); Stefano Turati (p, Sassuolo, prestito); Luca Moro (a, Sassuolo, prestito); Riccardo Ciervo (a, Sassuolo, prestito).

Cessioni: Andrija Novakovich (a, Venezia, definitivo); Nicolò Brighenti (d, Catanzaro, definitivo); Francesco Zampano (d, Venezia, definitivo); Stefano Minelli (p, Cesena, definitivo); Victor De Lucia (p, Virtus Entella, definitivo); Raffaele Maiello (c, Bari, definitivo); Marko Bozic (c, Maribor, prestito); Matteo Ricci (c, Karagumruk, prestito); Pietro Iemmello (a, Catanzaro, definitivo); Milan Kremenovic (d, Hebar Pazardzhik, prestito); Lukas Klitten (d, Silkeborg, prestito); Michele Volpe (a, Pergolettese, prestito).

GENOA

Acquisti: Filippo Melegoni (c, Atalanta, definitivo); Massimo Coda (a, Lecce, definitivo); Guven Yalcin (a, Besiktas, definitivo); Stefan Ilsanker (d, Eintracht Francoforte, definitivo); Radu Dragusin (d, Juventus, prestito); Marko Pajak (d, Brescia, definitivo); Josep Martinez (p, Lipsia, prestito).

Cessioni: Andrea Cambiaso (d, Juventus, definitivo); Lukas Lerager (c, Copenhagen, definitivo); Kevin Agudelo (a, Spezia, definitivo); Paolo Ghiglione (c, Cremonese, definitivo); Alberto Paleari (p, Benevento, definitivo); Giuseppe Caso (a, Frosinone, definitivo); Pawek Jaroszynski (d, Salernitana, definitivo); Johan Vasquez (d, Cremonese, prestito); Mattia Destro (a, Empoli, definitivo); Domenico Cristito (d, Toronto, definitivo); Marcos Curado (d, Perugia, definitivo); Laurens Serpe (d, Spezia, definitivo); Mattia Zennaro (c, Feralpisalò, prestito).

MODENA

Acquisti: Marco Gargiulo (c, Lecce, definitivo); Diego Falcinelli (a, Bologna, definitivo); Andrea Seculin (p, Pistoiese, definitivo); Nicola Mosti (c, Monza, definitivo); Luca Magnino (c, Pordenone, definitivo), Lorenzo Coccia (d, Frosinone, definitivo); Davide Diaw (a, Monza, prestito); Giorgio Cittadini (d, Atalanta, prestito); Simone Panada (c, Atalanta, prestito).

Cessioni: Manuel Di Paola (c, Vis Pesaro, definitivo); Roberto Ogunseye (a, Foggia, prestito); Riccardo D’Antoni (a, United Riccione, definitivo); Edoardo Saporiti (a, Montevarchi, prestito); Jacopo Nelli (c, Piacenza, prestito); Andrea Spurio (p, svincolato); Niccolò Molinaro (a, svincolato).

PALERMO

Acquisti: Matteo Brunori (a, Juventus, definitivo); Edoardo Soleri (a, Padova, definitivo); Samuele Damiani (c, Empoli, definitivo); Giuseppe Fella (a, Salernitana, definitivo); Mirko Pigliacelli (p, Universitatea Craiova, definitivo).

Cessioni: Moses Odjer (c, svincolato); Alberto Pelagotti (p, svincolato); Mattia Felici (a, Lecce, fine prestito).

PARMA

Acquisti: Gennaro Tutino (a, Napoli, definitivo); Enrico Del Prato (d, Atalanta, definitivo); Elias Cobbaut (d, Anderlecht, definitivo); Jayden Oosterwolde (d, Twente, definitivo); Nahuel Estevez (c, Crotone, definitivo); Simone Romagnoli (d, Empoli, definitivo); Leandro Chichizola (p, Perugia, definitivo); Nathan Buayi-Kiala (c, Lille, definitivo).

Cessioni: Walid Cheddira (a, Bari, definitivo); Alessio Da Cruz (a, Mechelen, definitivo); Luigi Sepe (p, Salernitana, definitivo); Andrea Rispoli (d, Cosenza, definitivo); Juraj Kucka (c, Slovan Bratislava, definitivo); Gaston Brugman (c, Los Angeles Galaxy, definitivo); Mattia Sprocati (a, Sudtirol, definitivo); Maxime Busi (d, Reims, definitivo); Andrea Adorante (a, Triestina, definitivo); Martin Turk (p, Reggiana, prestito); Fabian Pavone (a, Fidelis Andria, prestito); Gabriele Artistico (a, Gubbio, prestito); Filippo Rinaldi (p, Piacenza, prestito).

PERUGIA

Acquisti: Tiago Casasola (d, Lazio, definitivo); Milos Vulic (c, Crotone, definitivo); Giuseppe Di Serio (a, Benevento, definitivo); Marcos Curado (d, Genoa, definitivo); Stefano Gori (p, Juventus, prestito); Edoardo Iannoni (c, Salernitana, prestito); Stipe Vulikic (d, Dragovoljac, prestito).

Cessioni: Mirko Carretta (a, Sudtirol, definitivo); Leandro Chichizola (p, Parma, definitivo); Christian D’Urso (c, Cosenza, definitivo); Salvatore Burrai (c, Pordenone, definitivo); Giovanni Di Noia (c, Foggia, definitivo); Andrea Fulignati (p, Catanzaro, definitivo); Andrea Zaccagno (p, Rimini, definitivo); Marcello Falzerano (c, svincolato)

PISA

Acquisti: Pietro Beruatto (d, Juventus U23, definitivo); Roko Jureskin (d, Sered, definitivo); Simone Canestrelli (d, Empoli, prestito).

Cessioni: Samuele Birindelli (d, Monza, definitivo); Nicolò Bruschi (a, Pro Patria, definitivo); Francesco Soldani (c, Prato, definitivo); Tommaso Fischer (d, Sanremese, definitivo); Thomas Alberti (a, svincolato); Matteo Kucich (p, svincolato); Nicolas Izzillo (c, svincolato); Alessandro Quaini (c, svincolato).

REGGINA

Acquisti: Michele Camporese (d, Pordenone, definitivo); Joel Obi (c, Salernitana, definitivo); Simone Colombi (p, Parma, definitivo); Lorenzo Gavioli (c, Inter, definitivo); Yassin Ejjaki (c, Vis Pesaro, definitivo); Alessandro Lombardi (c, Imolese, definitivo); Federico Ravaglia (p, Bologna, prestito); Lorenzo Di Stefano (a, Sampdoria, prestito); Niccolò Pierozzi (c, Fiorentina, prestito); Vittorio Agostinelli (c, Fiorentina, prestito); Eduard Dutu (d, Fiorentina, prestito).

Cessioni: Niccolò Bianchi (c, Cesena, definitivo); Dimitrios Stavropoulos (d, Warta Poznan, definitivo); Ivan Lakicevic (d, svincolato); Tommaso Aglietti (p, svincolato); German Denis (a, svincolato).

SPAL

Acquisti: Fabio Maistro (c, Lazio, definitivo); Alessandro Tripaldelli (d, Cagliari, definitivo); Riccardo Spaltro (d, Renate, definitivo); Simone Rabbi (a, Bologna, definitivo); Matteo Arena (d, Monopoli, definitivo); Andrea La Mantia (a, Empoli, prestito); Christian Dalle Mura (d, Fiorentina, prestito); Gabriele Moncini (a, Benevento, prestito); Nicola Rauti (a, Torino, prestito); Marco Varnier (d, Atalanta, prestito).

Cessioni: Etrit Berisha (p, Torino, definitivo); Mattia Valoti (c, Monza, definitivo); Francesco Vicari (d, Bari, definitivo); Mark Csinger (d, Dunajska Streda, definitivo); Jakub Iskra (d, Sandecja, definitivo); Luca Mora (c, Pescara, definitivo); Emmanuel Cuomo (c, Nocerina, definitivo); Cesare Galeotti (p, Rimini, prestito); Daniel Dumbravanu (d, Apoel Nicosia, prestito); Federico Zanchetta (c, Olbia, prestito); Giuseppe Rossi (a, svincolato).

SUDTIROL

Acquisti: Mirko Carretta (a, Perugia, definitivo); Alessandro Iacobucci (p, Pescara, definitivo); Tommaso D’Orazio (d, Ascoli, definitivo); Mattia Sprocati (a, Parma, definitivo); Alberto Barison (d, Pordenone, definitivo); Hans Nicolussi Caviglia (c, Juventus, prestito); Marco Pompetti (c, Inter, prestito); Simone Mazzocchi (a, Atalanta, prestito); Luca Belardinelli (c, Empoli, prestito).

Cessioni: Emanuele Gatto (c, Ancona, definitivo); Alessandro Malomo (d, Foggia, definitivo); Alessandro Fabbri (c, Trento, definitivo); Marco Beccaro (c, Luparense, definitivo); Francesco Galuppini (a, Novara, prestito); Federico Davi (d, Arzignano, prestito); Niccolò Gabrieli (d, Olbia, prestito); Hannes Fink (c, ritiro).

TERNANA

Acquisti: Cesar Falletti (c, Bologna, definitivo); Alfredo Donnarumma (a, Brescia, definitivo); Niccolò Corrado (d, Inter, definitivo); Francesco Di Tacchio (c, Salernitana, definitivo); Samuele Spalluto (a, Fiorentina, prestito).

Cessioni: Ivan Kontek (d, Cesena, definitivo); Diego Peralta (a, Foggia, definitivo); Davide Incerti (c, Olbia, definitivo); Federico Furlan (a, Triestina, prestito); Guido Marilungo (a, Recanatese, prestito); Leonardo Mazza (c, Taranto, prestito); Mattia Lucarelli (d, Livorno, prestito); Ndir Mame Ass (a, svincolato); Modibo Diakité (d, svincolato); Matteo Ortolani (a, svincolato)

VENEZIA

Acquisti: Jesse Joronen (p, Brescia, definitivo); Andrija Novakovich (a, Frosinone, definitivo); Magnus Andersen (c, Nordsjaelland, definitivo); Nicholas Pierini (a, Cesena, definitivo); Facundo Zabala (d, Apoel Nicosia, definitivo); Issa Bah (a, Progres Niederkorn, definitivo); Przemyslaw Wisniewski (d, Gornik Zabrze, definitivo); Francesco Zampano (d, Frosinone, definitivo); Jack De Vries (a, Pliladelphia, definitivo); Damiano Pecile (c, Vancouver, definitivo); Aaron Connolly (a, Brighton, prestito).

Cessioni: Thomas Henry (a, Verona, definitivo); Francesco Forte (a, Benevento, definitivo); Pasquale Mazzocchi (d, Salernitana, definitivo); Nani (a, Melbourne, definitivo); Nicolas Galazzi (a, Brescia, definitivo); Luca Lezzerini (p, Brescia, definitivo); Daan Heymans (c, Charleroi, definitivo); David Schnegg (d, Sturm Graz, definitivo); Mario De Marino (d, Nocerina, definitivo); Domenico Rossi (c, Pro Patria, prestito); Sergio Romero (p, svincolato); Ales Mateju (d, svincolato); Dor Peretz (c, svincolato); Gian Filippo Felicioli (d, svincolato).