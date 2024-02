Palermo, Nedelcearu: “A Piacenza sembrava di giocare in casa”

Il difensore: "Classifica corta, contro il Como match importantissimo"

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini si rilancia nella classifica del campionato cadetto dopo la vittoria esterna contro la Feralpisalò. Tre punti di fondamentale importanza per rimanere agganciati alla lotta per il secondo posto, che significherebbe promozione diretta in Serie A. Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo, ne ha parlato nel corso di un’intervista ai microfoni ufficiali della società di viale del Fante.

“Contro la Feralpisalò è arrivata una grande vittoria, importantissima, soprattutto perché cercavamo il successo in trasferta, mancava da tanto tempo – spiega il centrale rumeno -. Siamo felici che sia arrivata adesso, specialmente prima di queste prossime due partite importantissime per noi. Erano quattro mesi che non vincevamo in trasferta, ma siamo stati sempre vicini perché il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Non c’entra contro chi giochiamo e dove. È arrivato adesso in questo momento e siamo felici perché ci aspettano due partite importantissime”.

Scontro diretto con il Como

“Sono soddisfatto della mia prestazione, lo so che devo migliorare, ma alla fine sono contento perché nelle ultime partite abbiamo preso pochi gol – prosegue Nedelcearu -. Questo è uno dei miei obiettivi perché alla fine sono un difensore e spero di continuare così, di aiutare la squadra e di vincere più partite possibili. Sabato contro il Como abbiamo una partita importantissima, uno scontro diretto. Vogliamo vincere perché all’andata siamo arrivati vicini al successo, ma adesso in casa, nel nostro stadio, con i nostri tifosi, dobbiamo vincere anche per loro”.

Un vero e proprio scontro diretto con il club lombardo, anche se i rosanero potranno sfruttare a loro favore il fattore della gara casalinga. “I nostri tifosi sono importantissimi, già nell’ultima partita a Piacenza sembrava di giocare in casa. Adesso contro il Como ci aspettiamo di più, ci aspettiamo il Barbera pieno perché loro ci aiutano sempre. Sappiamo che abbiamo passato dei momenti di difficoltà, ma è importante come siamo messi adesso e loro sono ritornati vicino a noi. Questo ci aiuta sempre a spingere un po’ di più anche per loro, perché quando vedi il Barbera pieno ti aiuta sempre. Speriamo stiano sempre vicini a noi, attaccati a noi, perché il campionato è lungo, ci sono ancora molte partite. Certo che noi vogliamo vincerle tutte, ma se ci fosse un momento di difficoltà speriamo che loro siano sempre con noi”.

Lotta per la Serie A

Dal secondo al quinto posto della graduatoria di Serie B ci sono quattro squadre in appena tre punti, un dato oggettivo che Nedelcearu conosce già: “La classifica è corta, mancano ancora tante partite, ma come dice anche il mister lavoriamo step by step. Speriamo nella prossima partita di vincere e pensiamo solo alla prossima partita perché la prossima è la partita più importante per noi”.

“I nuovi calciatori arrivati sono molto forti (Ranocchia, Diakité e Traorè, ndr), secondo me loro aiuteranno la squadra a raggiungere il nostro obiettivo. Noi siamo sempre vicino a loro da quando sono arrivati perché qua a Palermo siamo una grande famiglia, un grande gruppo che li sostiene e li aiuta”, conclude il numero 18 dei rosanero.