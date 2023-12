Palermo-Pisa, conferme nel centrocampo dei rosa: le probabili formazioni

La squadra di Corini vuole riconquistare il pubblico di casa

PALERMO – Riconquistare il pubblico del “Barbera”. È questo uno dei principali obiettivi che il Palermo di Eugenio Corini vuole portare a termine in vista della sfida casalinga contro il Pisa in programma sabato 16 dicembre alle ore 16.15. La “ricetta” per riacquisire la fiducia dei tifosi rosanero ha un ingrediente imprescindibile, la vittoria. E la compagine rosanero vuole ritrovarla proprio tra le mura amiche dello stadio di Palermo dopo quattro incontri di fila senza i tre punti.

Il momento negativo del club del capoluogo siciliano va avanti ormai dal pareggio per 2-2 nella gara contro lo Spezia. Era il 23 ottobre scorso e i rosanero entravano in un tunnel di risultati e di prestazioni sempre più deludenti. Da quella gara contro i liguri, il Palermo ha ottenuto, nel computo di otto partite, una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. Una crisi che ha allontanato i siciliani dalle posizioni di vertice della classifica di Serie B, nonostante le ambizioni di inizio stagione fossero ben diverse. La squadra di Corini è attualmente all’ottavo posto con 25 punti, troppo poco considerate le premesse e gli ottimi risultati della prima parte di questo campionato.

Nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano arriva il Pisa di Alberto Aquilani. Il club toscano è un avversario ostico, come confermato dallo stesso Corini nella conferenza stampa alla vigilia del match, ma anche la compagine nerazzurra sta vivendo un momento altalenante soprattuto dal punto di vista dei risultati. Sono quattro le vittorie dei prossimi avversari del Palermo nelle prime sedici giornate di campionato. A referto ci sono poi sei pareggi e sei sconfitte per la squadra guidata dall’ex centrocampista di Roma, Milan e Fiorentina, tra le altre. I toscani arrivano al “Barbera” al tredicesimo posto in graduatoria con 18 lunghezze.

Le probabili formazioni

Per la sfida contro i nerazzurri, Eugenio Corini dovrà fare a meno di uno dei suoi “pupilli” dal suo arrivo al Palermo. Oltre a Ceccaroni, infatti, sarà assente anche Mateju, squalificato per somma di ammonizioni. La linea difensiva davanti a Pigliacelli, quindi, dovrebbe essere composta da Buttaro, Lucioni, Marconi e Lund. In mediana, potrebbero essere confermati i tre rosanero scesi in campo al “Tardini” nel turno precedente, ovvero Coulibaly, Gomes e Lund. In avanti, Brunori sarà accompagnato ancora da Di Francesco e Di Mariano, anche se Insigne potrebbe partire dal primo minuto.

Alberto Aquilani dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1. Il Pisa scende in campo al “Barbera” con alcune individualità importanti per la Serie B, anche se la compagine toscana è costretta a lasciare a casa diverse pedine fondamentali fermate da alcuni infortuni. Pronto a subentrare a partita in corso c’è Stefano Moreo, attaccante nerazzurro con un passato in rosanero nella stagione 2018/2019.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Hermannsson, Caracciolo, Esteves; Marin, Piccinini; D’Alessandro, Valoti, Mlakar; Gliozzi.