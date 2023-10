Palermo-Lecco, scalpita Soleri in avanti: le probabili formazioni

Soliti dubbi in mediana per Corini

2' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero, per la seconda partita di fila, è di scena allo stadio “Renzo Barbera”. Dopo la sfida interna con lo Spezia, terminata 2-2 grazie al gol di Stulac al 104’, il Palermo ospita il Lecco neopromosso in Serie B. Anche in questa occasione, i tifosi del capoluogo siciliano non faranno mancare il loro supporto: previsti più di ventimila spettatori nell’impianto sportivo di viale del Fante.

La squadra guidata da Eugenio Corini è alla ricerca della vittoria davanti al pubblico di casa che manca dall’uno ottobre, ovvero dal match vinto contro il Sudtirol. Il pareggio in rimonta nella sfida precedente ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai rosa, nonostante il gran gol del centrocampista sloveno abbia fatto esplodere il “Barbera” ottenendo anche il pari. Il Palermo, attualmente terzo con venti punti, con il successo potrebbe raggiungere il secondo posto in classifica superando il Catanzaro (che ha già giocato perdendo con il Como). Il Parma guida la graduatoria di Serie B a quota ventisei lunghezze, ma i rosanero hanno ancora una partita da recuperare.

A Palermo arriva il Lecco di Emiliano Bonazzoli, reduce dalla vittoria contro il Pisa. I primi tre punti in questo campionato cadetto per la compagine lombarda: fino a quel momento, infatti, i blucelesti non avevano mai vinto. Il bilancio era di sei sconfitte e un pareggio prima del successo contro i toscani. Il Lecco, comunque, ha iniziato il campionato in ritardo in attesa delle decisioni extra calcistiche che hanno riguardato il club. La squadra ospite, comunque, è il fanalino di coda di questa Serie B: solo quattro i punti ottenuti, appunto, su otto partite giocate.

Le probabili formazioni

Eugenio Corini deve fare ancora a meno degli infortunati, cioè Di Mariano, Coulibaly e Buttaro. Resta in forse Brunori, convocato per la gara ma non certo del posto da titolare a causa di un lutto in famiglia; al suo posto scalpita Soleri. Soliti dubbi a centrocampo, poi, per il tecnico di Bagnolo Mella, ma sembrano in vantaggio Henderson, Stulac e Gomes. A sinistra, in difesa, titolare Lund.

Tra i blucelesti particolare attenzione al palermitano Giovanni Crociata, giocatore di qualità nella compagine di Bonazzoli. Il tecnico degli ospiti dovrebbe utilizzare un modulo speculare a quello dei rosanero, il 4-3-3.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Francesco.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata; Buso, Novakovich, Giudici.