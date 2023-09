Serie B, definita la data del recupero di Palermo-Brescia

Ufficiali anche giorni e orari delle gare fino al 26 dicembre

1' DI LETTURA

Il caos a inizio campionato di Serie B è stato risolto lontano dal campo con l’ammissione di Lecco e Brescia in serie cadetta. Questo ha causato il rinvio di alcune gare nelle prime tre giornate. La Lega Serie B, dunque, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le date dei match di recupero dalla prima alla terza giornata d’andata.

Giorno mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 18.30, verrà recuperata Palermo-Brescia allo stadio “Renzo Barbera”, gara valida per la seconda giornata del campionato. Insieme ai rosa giocheranno nella stessa giornata (stesso orario) anche Lecco e Spezia. Martedì 24 novembre verranno recuperate Brescia-Modena e Pisa-Lecco, valevoli per la prima giornata (ore 18.30). Infine, per la terza giornata, si giocheranno Como-Lecco e Sudtirol-Brescia martedì 28 novembre sempre alle 18.30.

Ufficializzati, da parte della Lega Serie B, anche date e orari dalla decima alla diciannovesima giornata che coincide con il boxing day e l’ultima partita di andata. Ecco il quadro completo per quanto concerne le sfide della compagine guidata da Eugenio Corini.

10ª GIORNATA

Lunedì 23 ottobre 2023, Palermo-Spezia: ore 20.30

11ª GIORNATA

Domenica 29 ottobre 2023, Palermo-Lecco: ore 16.15

12ª GIORNATA

Sabato 4 novembre, Sampdoria-Palermo: ore 16.15

13ª GIORNATA

Domenica 12 novembre, Palermo-Cittadella: ore 16.15

14ª GIORNATA

Domenica 26 novembre, Ternana-Palermo: ore 16.15

15ª GIORNATA

Venerdì 1 dicembre, Palermo-Catanzaro: ore 20.30

16ª GIORNATA

Domenica 10 dicembre, Parma-Palermo: ore 16.15

17ª GIORNATA

Sabato 16 dicembre, Palermo-Pisa: ore 16.15

18ª GIORNATA

Sabato 23 dicembre, Como-Palermo: ore 14.00

19ª GIORNATA

Martedì 26 dicembre, Palermo-Cremonese: ore 18.00