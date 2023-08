Il Lecco resta in Serie B, respinto il ricorso del Perugia

Confermato quanto deciso dal Tar del Lazio

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal Perugia per l’ammissione in Serie B (ormai iniziata da tre giornate). Al secondo grado di giudizio era stato accettato il ricorso presentato dal Lecco, che era stato riammesso nel campionato cadetto dopo una prima esclusione.

Al terzo e ultimo grado di giudizio, quindi, è stato confermato quanto deciso dal Tar del Lazio il 3 agosto scorso. Viene respinto il ricorso del Perugia (dunque retrocesso in Serie C) ed è confermata la permanenza in serie cadetta del neopromosso Lecco. In giornata è attesa anche la decisione finale sulle sorti della Reggina e del Brescia.

“La Calcio Lecco esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l’esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione”, scrive il club lombardo sul proprio sito ufficiale. “L’approvazione manifestata dalle autorità conferma la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club, confermando il nostro impegno verso i valori del gioco leale e dell’integrità sportiva. L’entusiasmo e l’energia dei nostri tifosi sono stati un sostegno fondamentale lungo tutto il percorso, e vogliamo ringraziarli per la loro fedeltà e passione senza pari”.