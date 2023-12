Palermo-Pisa, Insigne: “Venute fuori troppe cavolate, Corini eccezionale”

L'attaccante: "Contento di aver portato la vittoria in casa"

PALERMO – “Più che del gol e della prestazione sono contento di aver aiutato i miei compagni e di aver portato una vittoria in casa contro una squadra forte”. Roberto Insigne, autore di due assist e un gol nella sfida contro il Pisa, commenta così la gara in conferenza stampa. “Dedico il gol a mia moglie e alle mie figlie dopo questa settimana un po’ difficile”.

“Spero di farne altre di queste prestazioni, non per me ma per la squadra, per arrivare all’obiettivo finale – prosegue l’esterno offensivo del Palermo -. È stato un mesetto difficile perché non riuscivo a stare con i miei compagni. Ho fatto un ciclo di terapie per riprendermi (dalla lombalgia acuta, ndr) abbiamo uno staff sanitario importante e mi hanno rimesso in piedi. Sono contento”.

“Abbraccio con l’allenatore? Sono uscite troppe cavolate fuori, cose mai successe e che non succedono in uno spogliatoio dove stiamo bene tutti. Siamo un gruppo sano e unito e tutti seguiamo il mister. È stato più uno sfogo. Corini è una persona eccezionale, a livello umano è top. Mi sono affezionato a lui, ti dà tanto”, conclude Insigne.