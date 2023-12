Parma-Palermo, Brunori: “Volevamo dare la gioia della vittoria ai nostri tifosi”

Il capitano: "Avremmo dato una sterzata al momento"

In mixed zone, al termine di Parma-Palermo, è intervenuto anche il capitano dei rosanero Matteo Brunori. Il centravanti dei siciliani è stato l’autore di due gol da cineteca nella gara contro i ducali, che poi si è conclusa in parità con la rete di Charpentier al 96′: “Al di là dei gol, c’è un rammarico grande per non aver portato i tre punti a casa con un avversario così difficile. Avrebbero dato una sterzata a questo momento, purtroppo ci stiamo dentro e cercheremo di venirne fuori”.

“La vittoria avrebbe dato un umore diverso per affrontare la settimane e per la nostra gente – prosegue Brunori -. I tifosi ci seguono comunque e volevamo dare un segnale grande. C’è dispiacere, inutile starne qua a parlare. Non volevamo portare un pareggio a casa per come si era messa la partita. Volevamo dare una gioia maggiore ai nostri tifosi. Esultanza? Mia moglie è in dolce attesa e sono molto contento di questo”.