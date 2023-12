Palermo, illusione al “Tardini”: da 1-3 a 3-3, il Parma pareggia al 96′

Charpentier agguanta il pari allo scadere

Il Palermo è di scena allo stadio “Ennio Tardini” di Parma per provare a mettere la parola fine al periodo negativo delle ultime gare. I padroni di casa puntano al primato in solitaria nella classifica di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 6′ – Dopo la rete del pari dei padroni di casa non c’è più tempo. Parma-Palermo termina 3-3

90′ + 6′ – GOL DEL PARMA! Arriva il pareggio dei ducali con Bernabè che trova l’assist perfetto per Charpentier. Il numero 9 dei ducali di testa spizza verso l’angolo lontano e sigla il gol del pari

90′ + 4′ – Parma tutto in avanti per cercare in ogni modo il gol del pari

90′ + 1′ – GOL DEL PARMA! Gara ancora riaperta dai padroni di casa, Mihaila recupera palla al limite dell’area rosanero, calcia e trova l’angolo lontano per battere Pigliacelli

90′ – Si sfiora la rissa in campo, giallo per Mateju e Benedyczak. Sono cinque i minuti di recupero

86′ – GOL DEL PALERMO! Arriva il tris dei rosanero con Segre servito in verticale da un anticipo di Buttaro. Il numero 8 dei siciliani si ritrova a tu per tu con Chichizola ed è lucido nel battere l’estremo difensore avversario

84′ – Lucioni va vicino al gol dopo un tiro al volo di Henderson che si era trasformato in un assist per il difensore dei rosanero dentro l’area avversaria

80′ – Ammonito Segre

79′ – Mihaila prova a sorprendere Pigliacelli da posizione molto defilata, quasi sulla linea di fondo, ma la palla finisce fuori

78′ – Deve lasciare il campo Estevez del Parma per un problema che sembra essere muscolare, dentro Sohm

76′ – Ultime sostituzioni per il Palermo. Lasciano il terreno di gioco Lund e Brunori e al loro posto entrano Aurelio e Soleri

74′ – Pecchia manda in campo Mihaila e Benedyczak per Man e Bonny

69′ – Altri due cambi tra le fila dei rosanero. Fuori Coulibaly e Di Mariano, dentro Henderson e Buttaro

66′ – Parma nuovamente vicino al pari con un cross di Coulibaly dalla destra che colpisce quasi involontariamente Bernabè e stava per battere Pigliacelli

64′ – Giallo per Bonny

63′ – Occasione per il pareggio del Parma con un colpo di testa di Bonny che non impatta bene la sfera sul secondo palo

62′ – Arriva la seconda sostituzione per il Parma, fuori Partipilo e dentro Charpentier

57′ – Primo cambio anche per il Palermo, entra Valente per Di Francesco

55′ – Tiro da fuori di Bonny con Pigliacelli che blocca la sfera in due tempi e viene poi colpito in ritardo da Del Prato che si becca l’ammonizione

51′ – GOL DEL PARMA! Bonny difende palla in area di rigore, si appoggia dietro dove arriva Estevez che tira e trova la deviazione decisiva di Lund. Partita riaperta dai padroni di casa

Ore 17.17 – Il Parma manda in campo Drissa Camara per Hernani. A seguire riprende il match

45′ + 1′ – Terminano i primi 45 minuti al “Tardini” con il doppio vantaggio del Palermo e un primo tempo ultra difensivo per i rosa. I padroni di casa hanno provato a più riprese a pareggiare o riaprire la gara, ma finora la squadra di Corini si è difesa bene

45′ – Un minuto di recupero

40′ – Risponde Estevez sempre da lontano, Pigliaceli controlla la sfera che esce alla sua sinistra

39′ – Tentativo anche di Coulibaly da fuori area che si spegne sopra la porta del Parma

35′ – Ammonito anche Balogh

33′ – Ci prova Di Chiara da fuori area, la palla sfiora la traversa dopo una deviazione di Di Mariano

28′ – La gara prosegue con la gestione del Parma palla al piede e la conseguente difesa dei rosanero che si chiudono nella propria metà campo

18′ – GOL DEL PALERMO! Contropiede dei rosanero decisivo con Di Francesco largo sulla sinistra che appoggia centralmente per Brunori; il capitano dei rosa alza la testa, guarda la porta e calcio a giro battendo ancora una volta Chichizola con l’ennesimo gran gol!

16′ – Giallo per Di Francesco

13′ – Parma proiettato in avanti da diversi minuti per cercare immediatamente la via del pareggio

5′ – Parma vicino al pari con un colpo di testa di Hernani sugli sviluppi di un calcio d’angolo

3′ – GOL DEL PALERMO! Coulibaly recupera palla a metà campo, la sfera arriva sui piedi di Brunori che avanza di pochi metri e vede Chichizola fuori dai pali: il numero 9 dei rosa quindi calcia di prima intenzione trovando la traiettoria perfetta per la rete del vantaggio con un pallonetto dalla lunga distanza!

Ore 16.16 – Battono i rosanero, inizia il match al “Tardini”

Ore 16.13 – Parma e Palermo entrano in campo per i soliti saluti di rito

Ore 16.00 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 16.15

Ore 15.40 – Squadre in campo per il riscaldamento prepartita. Inizia anche a riempirsi il settore ospiti dello stadio che oggi ospiterà circa duemila tifosi del Palermo

Il tabellino

PARMA: Chichizola, Balogh, Estevez (dal 78′ Sohm), Bernabè, Bonny (dal 74′ Benedyczak), Delprato (cap), Partipilo (dal 62′ Charpentier), Coulibaly, Hernani (dal 46′ Camara), Di Chiara, Man (dal 74′ Mihaila). A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Benedyczak, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Camara, Mihaila, Circati, Cyprien. Allenatore: Pecchia.

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal 76′ Aurelio), Gomes, Lucioni, Segre, Brunori (cap.; dal 76′ Soleri), Di Mariano (dal 69′ Buttaro), Marconi, Di Francesco (dal 57′ Valente), Mateju, Coulibaly (dal 69′ Henderson). A disposizione: Desplanches, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Nedelcearu, Vasic, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Massa (Imperia). Assistenti: Tolfo (Pordenone) – Berti (Prato). Quarto Ufficiale: Cavaliere (Paola). VAR: Abbattista (Molfetta). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 3′, 18′ Brunori (PAL), 51′ Estevez (PAR), 86′ Segre (PAL), 90’+1′ Mihaila (PAR), 90′ + 6′ Charpentier (PAR).

NOTE: Ammoniti: Di Francesco (PAL), Balogh (PAR), Del Prato (PAR), Bonny (PAR), Segre (PAL), Mateju (PAL), Benedyczak (PAR).