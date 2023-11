Ternana-Palermo, Corini con cinque infortunati: le probabili formazioni

Tanti gli ex nella gara del "Libero Liberati"

Un solo risultato: la vittoria. Con questa premessa il Palermo di Eugenio Corini si appresta alla sfida esterna contro la Ternana in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Al rientro dalla sosta per le gare delle nazionali, i rosanero dovranno dimostrare allo stadio “Libero Liberati” di Terni di aver reagito al periodo negativo che ha preceduto lo stop del campionato nello scorso weekend.

Da una sosta all’altra. Nelle cinque partite precedenti, la compagine guidata dall’allenatore di Bagnolo Mella ha ottenuto appena quattro punti (pareggio con lo Spezia e vittoria con il Brescia). Troppo poco per una squadra che ambisce a posizioni di vertice in classifica. Il dato, inoltre, diventa ancora più preoccupante, perché quattro di queste cinque gare i rosanero le hanno giocate in casa. Oggi, quindi, la sfida di Terni permetterà ai siciliani di dare una risposta a questo “momento no” sul campo. Anche perché intanto, dopo le gare di ieri, il Palermo si trova al quinto posto in classifica con 24 lunghezze ed è stato superato da Como e Cremonese.

I padroni di casa della Ternana, guidati da Roberto Breda dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli (adesso alla guida del Catania), si trovano al penultimo posto in graduatoria, con sette lunghezze così come il Lecco ultimo. Le Fere hanno vinto solo una volta fino a questo momento in Serie B, per poi totalizzare quattro pareggi e otto sconfitte. Il nuovo allenatore e una situazione poco felice dal punto dei vista dei risultati “obbliga” anche i padroni di casa a vincere, soprattutto perché giocano davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni

Il tecnico dei rossoverdi, alla sua prima gara sulla panchina della Ternana, dovrebbe optare per il 3-4-1-2. Tre gli ex rosa tra le fila dei padroni di casa: il terzino Niccolò Corrado, il centrocampista Gregorio Luperini e l’attaccante César Falletti. Squadra temibile con diverse qualità in rosa, come ammesso dallo stesso Corini nella conferenza prepartita.

Il Palermo, nel suo 4-3-3, dovrà fare a meno di Ceccaroni, Vasic, Di Francesco, Insigne e Soleri per la trasferta di Terni. Cinque infortuni importanti che potranno condizionare la gara dello stadio “Libero Liberati”. Al posto di Ceccaroni ci sarà ancora Marconi, con Lund che dovrebbe agire dal primo minuto alla sua sinistra. In mediana ecco ancora Couliblay titolare (altro ex della gara, come Lucioni), in campo con Gomes e uno tra Segre ed Henderson. In avanti, ai lati di Brunori ci saranno Valente e Di Mariano.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Łabojko, Pyyhtiä, Corrado; Falletti; Favilli, Raimondo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano.